A pesar de que no se consiguió el triunfo ante Polonia, la Selección Mexicana dejó buenas sensaciones en su debut mundialista.

Por lo menos así sucedió con el profesor José Luis Real, ya que el “Güero”, ex entrenador de Chivas, consideró que este fue uno de los mejores partidos del equipo nacional durante la era de Gerardo Martino en el banquillo.

“Siempre quedará la espinita de haber podido ganar, porque lo que hizo México fue para que se hubiera ganado. Yo vi en México uno de los pocos muy buenos partidos que se han jugado en la era Martino, pero si no ganas aún jugando muy bien está complicado”.

“Por ejemplo hoy en la disputa del mano a mano se ganaron muchísimos balones, cosa que normalmente es al contrario cuando vamos a los Mundiales. Se ganaron muchos rechaces, muchas pelotas divididas. Se jugó con calidad y el equipo tuvo una muy buena circulación, una muy buena posesión”, comentó.

En un análisis más puntual sobre algunos jugadores, Real destacó lo hecho por el cancerbero Guillermo Ochoa, y aunque le gustaron los cambios del “Tata”, lamentó que el ingreso de elementos como Uriel Antuna no dejaran los dividendos esperados.

“Me gustó mucho el equipo mexicano, lógicamente destacar el penal que paró Memo Ochoa, la falla del penalti ocasionado por Héctor Moreno, pero incluso me gustaron los cambios, la idea y su propuesta con Carlos Rodríguez para darle más frescura al medio campo al final del partido. Antuna entró por Alexis, pero desafortunadamente para lo que lo metieron no lo consiguió, era meterse al área y siempre centró. Sin embargo es uno de los mejores partidos de Martino. Me gustó México la verdad”, finalizó.

En cuanto al partido contra Argentina, Real consideró que México tendrá el factor anímico de su lado debido a que los sudamericanos cayeron contra Arabia Saudita, sin embargo augura que el “Tri” terminará por empatar en ese duelo.

JL