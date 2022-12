Qatar 2022: Van Gaal busca saldar cuenta pendiente con Messi y Argentina

Louis Van Gaal se ufanó de que el astro Lionel Messi no tocó la pelota la última vez que lo enfrentó con Países Bajos.

¿Funcionará otra vez su táctica hoy como en Brasil 2014?

Es cierto que Messi ese día no sobresalió, pero anotó uno de los penales que depositaron a la Argentina en la final.

El técnico de 71 años no quiso revelar cómo controlará a Messi.

“No vamos a revelarte nuestras tácticas. Sería bastante estúpido revelar tus propias tácticas”, respondió al periodista que le hizo la consulta ayer en la conferencia de prensa previa al partido. “No es tan difícil encontrar una respuesta. Podrías haber encontrado una respuesta tú mismo. Es posible que busque bloquear y cerrar las líneas de pase”.

Apasionado por la estrategia y el trabajo en campo, Van Gaal es mentor de una Holanda que lleva 19 partidos invicta, con Frenkie De Jong como organizador del juego; el lateral Denzel Dumfries como arma ofensiva por la banda derecha y dos goleadores para no descuidar, Memphis Depay y Cody Gapko.

Tras recuperarse de un cáncer de próstata, Van Gaal quiere terminar en Medio Oriente con el maleficio de la Oranje: tres subcampeonatos mundiales en 1974, 1978 y 2010.

"El verdadero mundial empieza mañana para nosotros", avisó Van Gaal. "No quiero restarle importancia a los partidos previos. Pero Argentina, y Brasil quizás en siguiente ronda, son equipos de otro calibre".

A su lado, Depay admitió que también para él será especial enfrentarse a los argentinos, a los que recuerda con amargura porque fue parte del equipo que perdió hace ocho años. "Tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce de 2014, quisiera cambiarlo en el partido de mañana".

¿Algún plan especial por si otra vez la suerte se define en penales?

"Nos estamos preparando para eso, (pero) esperamos ganar el partido en los 90 minutos", indicó el jugador del Barcelona.

En Argentina — campeón mundial en 1978 y 1986 — su colega Lionel Scaloni, bastantes años más joven, pero igual de estudioso de tácticas y estrategias, también hilvanó un largo invicto antes de la Copa del Mundo y rescató el equipo del naufragio tras la derrota ante Arabia Saudí en el debut.

"Es una selección muy equilibrada, todos defienden y todos atacan. Es el resumen del fútbol de ahora", analizó Scaloni a su rival. "El partido de mañana será muy lindo de ver, con dos selecciones que proponemos atacar, sin descuidar la defensa. El fútbol va por ese lado".

El técnico argentino evalúa un cambio de laterales y de esquema respecto al equipo que le ganó a Australia 2-1 en los octavos de final. Pero en las últimas horas le surgió un imprevisto con el centrocampista Rodrigo De Paul, el futbolista con más partidos de su ciclo. Tiene una molestia muscular y está en duda para el viernes.

Leandro Paredes sería su reemplazante.

"No me atrevería a decir si está o no está (De Paul para jugar), nunca se sabe hasta un día del partido... Sí tenemos claro que el jugador que sale a la cancha tiene que estar en las mejores condiciones para brindar lo mejor para la selección", enfatizó Scaloni.

Al mismo tiempo, el técnico tiene a disposición al extremo Ángel Di María, recuperado de una contractura y que puede ser vital para el duelo táctico por las bandas contra Holanda.

El ganador de este cruce aguardará por el duelo entre Brasil y Croacia el mismo día.

HOY EN TV

Países Bajos vs. Argentina

13:00 horas / SKY