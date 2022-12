México cayó eliminado del Mundial de Qatar 2022 en la Fase de Grupos, después de 7 mundiales consecutivos en los que alcanzó Octavos de Final y la palabra "fracaso" ha retumbado en cada calle del país. Por si no estuviera claro, Miguel Herrera se ha sumado a las críticas por la eliminación y no se guardó nada cuando le tocó hablar del Tata Martino.

En la Copa del Mundo, el "Piojo" es analista para Telemundo y ahí externó que Gerardo "Tata" Martino no es un buen estratega, a pesar de que así se lo habían vendido a la Selección Mexicana.

"Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”, señaló Miguel Herrera.

Y es que el "Piojo" criticó que ante la Selección de Argentina, Gerardo Martino jugó a defenderse y ni siquiera lo hizo con su mejor hombre, Edson Álvarez.

“En el segundo partido no salimos a ganar, salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente, que es Edson (Álvarez), el mejor contención que mejor teníamos en ese momento. Si ibas a defender el partido, por lo menos defender con un tipo que sabes que defiende”, señaló.

¿Tata Martino se dejó ante Argentina?

Finalmente, el estratega mexicano, Miguel Herrera evadió la pregunta de Carlos Hermosillo, quien le cuestionó si creía que el Tata Martino le había echado una mano a Argentina.

"Ah bueno, eso si no te lo podría responder, que lo diga Martino. Eso es otra cosa, eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres, si no das mucho de qué hablar y tus jugadores no te entienden y es lo que está diciendo Chávez, que no generaron ni una jugada de gol”, sentenció.

JL