Aunque se veía venir, eso no lo hace menos doloroso y clara muestra de ello es que Vanessa Huppenkothen no pudo contener las lágrimas tras consumarse la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar 2022.

La periodista deportiva, compartió un video a través de sus redes sociales, en donde se le ve totalmente inconsolable, entre lágrimas y con la voz muy rota tras el fracaso del Tricolor.

"Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol. Estoy bien triste, neta sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y ‘¿cómo lloras por una selección?’, pero sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo la selección, amo mi país, amo verlo jugar. Somos una afición súper chingona; la neta estando aquí (en Qatar), de las más fregonas que hay en el mundo. Estamos felices, bailando, cantando, gritando. Es muy chingón ser mexicano. Hoy sí me mató la selección”, dijo Vanessa entre lágrimas.

En los comentarios, algunos mexicanos se han unido al sentir de Vanessa Huppenkothen y es que la Selección Mexicana se quedó a un solo gol de haber clasificado a los Octavos de Final. Muchas generaciones jamás habían presenciado un Tricolor que no pasara a dicha ronda, pues en 1978 había sido la última vez en la que México se quedó en Fase de Grupos.

