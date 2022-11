La Selección Mexicana cayó eliminada en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 y Gerardo "Tata" Martino es consciente del batacazo que esto significa. Por ello, el argentino asumió la total responsabilidad de la eliminación y confirmó su salida del conjunto Tricolor.

"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso", lanzó.

"No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final", reveló el Tata Martino, confirmando su adiós de la Selección.

El estratega argentino explicó además que la eliminación no pasó por lo hecho ante Polonia o Argentina, sino por el partido ante Arabia Saudita.

"El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos", dijo.

Finalmente, el Tata Martino explicó que compartirá su análisis con la FMF si así se requiere, sin embargo, insistió en que él es el responsable del fracaso.

"Son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan, pero la posición de fragilidad en la que nos quedamos no me permite hacer este tipo de análisis", sentenció.

