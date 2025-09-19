Dentro de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el duelo Monterrey vs América aparece en la agenda del sábado. A continuación encontrarás el horario del partido, los canales de transmisión y el desempeño con el que ambos llegan a esta fecha.

El pasado fin de semana, las Águilas del América tuvieron una jornada de pesadilla, ya que perdieron ante Chivas. Los de Coapa se presentaban como los favoritos para llevarse los tres puntos, pero las fallas frente a la portería rival y los errores tanto en pases como en el parado dentro del terreno de juego influyeron para que el Rebaño les arrebatara la gloria.

Los dirigidos por André Jardine se enfrentarán en la próxima J9 al actual superlíder del Apertura 2025, los Rayados del Monterrey, quienes ante los Gallos Blancos del Querétaro sumaron su séptima victoria al hilo en el Estadio Corregidora (0-1). Además, en la semana, el equipo regiomontano incorporó su contratación "bomba", el francés Anthony Martial, jugador que cuenta con experiencia en equipos como Mónaco, Manchester United, Sevilla, y compartió vestidor con Orbelín Pineda en el AEK Atenas.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este sábado 20 de septiembre a las 21:05 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Monterrey vs América

Fecha y hora: Sábado 20 de septiembre, 21:05 horas

Sábado 20 de septiembre, 21:05 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium, TUDN, Canal 5

