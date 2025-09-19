El partido Pumas vs Tigres forma parte de las actividades del sábado en la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por si quieres, te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

El balompié nacional continúa el fin de semana con un duelo de felinos en el que ambos buscarán sumar puntos.

Pumas enfrentará un nuevo partido impulsado por su segundo triunfo consecutivo, esta vez (4-1) en su visita a Mazatlán y que le permitió pasar del lugar 10 al 8 de la Tabla General para sumar 12 puntos. El encuentro también marcó el regreso de José Juan Macías al futbol mexicano, al anotar un gol para reafirmar la victoria auriazul.

Tigres llega a la mitad del torneo con dos empates a cero y aunque Guido Pizarro afirmó que Nahuel Guzmán es de los mejores porteros que tiene la liga, es la estrategia de juego del argentino la que sigue sin convencer a la afición de la U, a pesar de que el cuadro regio se mantiene en la parte alta de la general con 15 puntos.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Pumas vs Tigres

Fecha y hora: Sábado 20 de septiembre, 19:00 horas

Sábado 20 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

