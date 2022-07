La expectativa era grande. Ver al máximo ganador de trofeos nacionales e internacionales en el mundo estaba por debutar y Ciudad Universitaria lo sabía. Una gran entrada para ver a los Pumas y el debut de Dani Alves se presentó, aunque el héroe de la noche no fue el brasileño, sino Nicolás Freire, al marcar el gol del empate en el cierre del encuentro.

Ya en el minuto 90, en el gol de la igualada por parte de los Pumas, contó con asistencia de Dani Alves, en un debut casi soñado para el seleccionado brasileño, por más que los jugadores de Mazatlán pedían una falta en la jugada.

Los universitarios sudaron de más y es que al minuto 74, Alexander Bello puso adelante en la pizarra a los Cañoneros, haciendo pensar que se echaría a perder la fiesta en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo, Nicolás Freire salvó la noche y sobre todo los festejos de contar con el ex jugador del Barcelona en el terreno de juego durante todo el compromiso.

Desde que comenzó el encuentro, la fanaticada del equipo azul y oro que registró una gran entrada en casa, ovacionó todas y cada una de las jugadas en las que participaba el jugador de la Verdeamarela, sin embargo por más “taquitos” o pases de lujo que efectuaba, nada pasaba.

Y no hubo pretextos, no necesitó adaptación, no necesitó una camioneta privada para trasladarse. Dani Alves dio muestra de su profesionalismo y compromiso con uno de los equipos más ganadores y populares del futbol mexicano. Se trasladó en el autobús oficial, se entregó en los más de 96 minutos que duró el partido y fue parte de un equipo que no supo ganar en casa y ante uno de los equipos más débiles del Apertura 2022.

Con el empate, Pumas llegó a siete puntos en el torneo, mientras que los mazatlecos solamente tienen tres unidades y son uno de los peores equipos del certamen.