Pulido no está mal anímicamente: José Saturnino Cardozo

El que Alan Pulido se haya reencontrado con el gol tras siete meses de sequía, ayudará para que vaya ganando camino en el objetivo de ser el goleador del equipo, pues es una responsabilidad que por posición le corresponde, mientras que el técnico, José Saturnino Cardozo, afirma estar seguro que lo logrará.

“Meter un gol siempre refuerza la capacidad, eso ayudará mucho para que Pulido potencie su calidad"

“Aquí no hay jugadores que puedan estar mal anímicamente porque los tratamos con profesionales, después en el campo de juego se dialoga para llegar a un acuerdo. Pulido entró, hizo un buen partido, se le dio la posibilidad de hacer un gol y esto lo ayuda bastante, no está mal anímicamente pero esto ayuda mucho para que siga creciendo como jugador”, aseguró el técnico.

El apoyo que da Pulido al cuerpo técnico, compañeros y staff, siempre es positivo porque entiende que debe poner todo lo que esté a su alcance desde cualquier trinchera donde está; debe asimilar cualquier rol que le toque.

“Es un jugador que trabaja siempre bastante bien, él no salió por bajo rendimiento, sino por una lesión y el equipo ganó tres partidos seguidos, entonces teníamos que dar continuidad a lo que veníamos haciendo. De ahí en más siempre trabajó como profesional dentro y fuera de la cancha, dando apoyo al compañero”

Cardozo mencionó que, pese a no haber festejado un tanto hace siete meses atrás, Pulido jamás perdió la confianza en su trabajo, tampoco en lo que hace día a día y haber festejado de nueva cuenta, lo motivará de cara al partido del miércoles ante Pumas y Clásico nacional.

“Meter un gol siempre refuerza la capacidad, eso ayudará mucho para que Pulido potencie su calidad, que se enfoque en lo que tiene qué hacer. Estamos trabajando en ello, lo bueno es que el equipo genera, llega, concreta porque casi siempre en todos los partidos hacemos goles. Es importante que un delantero haga goles, porque es la vitamina de cualquier centro delantero, pero lo importante es que el equipo gane”.

Cardozo puntualizó que en el redil no hay tiempo para lamentos de ningún tipo, se debe aprender de todo, tener una mentalidad para ser práctico y darle vuelta a las cosas, porque así lo exige una institución grande como Chivas, lo cual entiende el más joven y el más experimentado.

“En Chivas siempre hay presión, el jugador que no soporta eso y asimila esto, difícilmente va a poder vestir la camiseta más importante del futbol mexicano. Saben perfectamente la presión que hay, nosotros siempre les pedimos que se diviertan en el campo de juego con mucha responsabilidad y lo hacen bastante bien. Es un plantel joven y lo hacen con seguridad, con mucha madurez”.

Pulido iniciaría ante Pumas

El gol que le hizo a Querétaro servirá mucho para que el técnico comience a mover sus piezas, ante Pumas iría como titular, para darle continuidad y respetar el que haya marcado, además Cardozo quiere que como centro delantero se quede uno de los dos candidatos que tiene, los cuales mencionó sin problema.

“Lo que sucede mucho en el futbol mexicano es que un centro delantero sale campeón y su equipo no gana, no califica. Lo que queremos, es tener equilibrio. Lo importante no es que un centro delantero haga los goles y que pueda pelear el título de goleo, sino hay que pelear y que hagan goles todos los jugadores. Van Rankin lleva dos goles, en eso trabajamos siempre, esperemos que Jesús Godínez o Alan Pulido puedan ser el goleador del equipo para afianzarse en la posición”.

AC