Van Rankin confía en un triunfo ante Rayados

El estilo de juego que quiere el técnico José Saturnino Cardozo, siente el lateral derecho del Guadalajara Josecarlos Van Rakin,que ya lo tienen bien asimilado, y la mejoría que han mostrado partido tras partido es notable pero sigue faltando esa dosis de contundencia.

Ante el Monterrey no hay más que ganar, porque de lo contrario se le seguirá manteniendo al "Rebaño" en que es un equipo de media tabla, que no tiene mucho futuro en el torneo, que sus cartas estarán claras, pelear por no quedar tan abajo en la general y este encuentro, admite Van Rankin que es vital en las aspiraciones.

"El equipo se ha visto mejor semana tras semana, si bien los resultados no nos han acompañado como quisiéramos, se nota un crecimiento con respecto a lo que Pepe nos pide, estar siempre bien ordenados tácticamente y ser siempre atrevidos al frente, veo al equipo mejor acoplado a ese sistema de juego y queremos demostrarlo con más triunfos".

Los rojiblancos solamente tienen una cosa en mente, la victoria que les daría seguridad en lo que viene en el Apertura 2018, torneo en el cual la cuota de unidades es de 25 puntos, con lo cual estarían en la Liguilla, lo cual no es imposible y con juego de conjunto lo lograrán.

"Creo que la Fecha FIFA nos ayudó mucho para seguirnos preparando, además de lo que hicimos en la semana, por eso vamos a Monterrey con toda la actitud de ganar; ellos tienen mucha movilidad al frente, son muy rápidos, pero con el orden táctico que trabajamos día a día sé que nos va a ir muy bien para salir con los tres puntos".

JM