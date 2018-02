Proponen buscar otra fecha para la Copa Porsche

Tras culminar como campeón de la clase Radial Fleet dentro de la Copa Porsche Nacional de Vela 2018, el velerista Roberto Fabre reconoció que si dependiera de él cambiaría de fecha esta competencia.

Fabre, competidor de 18 años oriundo de Veracruz, se mostró contento con la organización de esta Copa, pero se sinceró al reconocer que el viento de febrero no es el óptimo para llevar a cabo una regata tan ambiciosa en el Club de Yates de Chapala.

"En esta regata lo malo fue que no vinieron tantos competidores como en otras fechas. La victoria es buena porque estuve con mis compañeros y por ello estoy contento. Creo que la falta de viento hace que mucha gente no quiera venir a Chapala, deberían de buscar otra fecha, porque me han dicho que en octubre sopla mejor y tal vez eso sería una gran opción".

"Las condiciones no fueron óptimas, el segundo día tuvimos dos regatas con buen viento, hubo como 14 o 16 nudos. Es un gran evento en cuanto a organización, pero en lo personal yo sí buscaría otra fecha", finalizó el veracruzano.

Fabre se proclamó campeón de la clase Radial tras adjudicarse las ocho regatas que disputó. El próximo fin de semana también estará presente en Nuevo Vallarta, lugar donde el Sailing Week México 2018 tendrá su última competencia.

