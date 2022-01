Preocupan las bajas en Atlas

Las bajas en el campeón Atlas parece que no cesan luego de que ayer se anunciaran dos nuevos positivos a COVID-19, y quienes no jugaron el miércoles en León siguen en duda para enfrentar al América mañana en el estadio Azteca, pues Julio Furch, Julián Quiñones y Emanuel Aguilera no reportan avance.

Los dos delanteros siguen sin poder reintegrarse a los trabajos del primer equipo a causa del COVID-19 que les afectó, es por eso que en su lugar estuvieron Franco Troyansky y podría estar Christopher Trejo, aunque el cuerpo técnico espera que sus siguientes resultados a las pruebas de detección resulten negativos para así integrarlos a la convocatoria.

“Julio sí se sintió mal, estuvo con fiebre, con dolor de cabeza, lo vimos cuando se venía a hacer los estudios y no estuvo haciendo nada en estos días, pero sé que ya estuvo mucho mejor y esperemos que pueda salir o pueda entrenar. Julián está bien, estamos hablando con ellos, esto es día a día, es algo con lo que estamos conviviendo”, dijo Diego Cocca, director técnico del Atlas.

En el caso de Emanuel Aguilera, el director técnico rojinegro aseguró que fue por un golpe en las costillas la razón por la cual no pudo estar ante León por más que intentó, sin embargo, hará pruebas para ver si podrá estar frente a las Águilas, su exequipo.

“Lo de Emanuel, él sufrió un golpe en las costillas en el partido pasado, le dimos dos días de descanso para que no se exijan y cuando hicimos parado táctico le empezó a doler y es muy molesto por el tema de la respiración, tratamos de llevarlo hasta lo último”, apuntó.

Por otro lado, Atlas informó de manera oficial que Brayton Vázquez causa baja del plantel de los Zorros para ser trasferido a préstamo a la Jaiba Brava de Tampico Madero de la Liga de Expansión.