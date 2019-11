Por una tarde gloriosa en la Nuevo Progreso

Dicen por ahí, entre los amantes de la fiesta brava, que todo en esta vida se torea, y eso es precisamente lo que ha hecho el maestro Enrique Ponce, quien después de superar una lesión catastrófica en la rodilla izquierda, la cual fue causada por asta de toro, hoy estará de vuelta en la Nuevo Progreso, una plaza donde las circunstancias le han impedido brillar en sus últimas apariciones.

El torero español no ha tenido empacho ni temor para reconocer que jamás volverá a estar 100% físicamente, pero advierte que su espíritu está más deseoso que nunca por volver a estar al Sol del coso tapatío.

“Respeto profundamente a la afición de Guadalajara y además soy un admirador de ella. Me encanta Guadalajara, he tenido grandes tardes aquí hace años y vengo con toda la ilusión y las ganas de poder ofrecer lo mejor de mí”. Enrique Ponce, matador

“Al cien por ciento de la rodilla no lo estoy ni creo que lo vaya a estar, eso está claro, mi rodilla está llena de tornillos y de placas, es imposible que esté como estaba, tengo dolores, me molesta y me pincha, es lógico, pero mientras la rodilla me aguante a mí los dolores los aguanto yo.

“Espiritualmente estoy motivado, y mi alma y mi toreo cada vez brotan de más adentro, eso está cada vez mejor. Las ganas de recuperarme fueron muy importantes, el soñar con volver a torear. Fue muy importante la motivación y querer curarme, el no querer estar sentado en un sillón”.

Tras este incidente en su natal Valencia, Enrique Ponce quedó con la rodilla prácticamente destrozada, ya que padeció la ruptura de la tibia, el hundimiento de la meseta tibial, la ruptura de dos meniscos y además las rupturas del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno.

La recuperación fue larga y dolorosa para el matador, y a pesar de que su regreso a los ruedos tiene tintes heroicos, no espera que el público tapatío sea condescendiente con él por el simple hecho de haber pasado por tanto.

“No sé si lo valorarán o no, pero tampoco están en la obligación de valorarlo, ellos van a ver a Enrique Ponce, van a ver a un torero y esperan verme lo mejor que pueden, saben que me pueden ver. No sé si valorarán o no por todo lo que yo he pasado, pero eso al final se olvida”.

Para esta tarde Enrique Ponce compartirá ruedo con Sergio Flores y Octavio García “El Payo”, esto con un encierro de Los Encinos que tiene entusiasmado al matador español.

“Es una ganadería que a mí se me ha dado muy bien siempre, de hecho el año pasado corté dos orejas en la México y es una ganadería muy respetada en todo el país, que está en un gran momento. Es una corrida seria y muy del gusto de Guadalajara, ya lo que den ya lo veremos, nunca lo sabe uno”, finalizó un ilusionado y renovado Enrique Ponce.