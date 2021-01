¿Por qué a "Canelo" Álvarez no le gusta pelear contra mexicanos?

Saúl Álvarez se ha convertido en uno de los boxeadores con más protagonismo del deporte actual, sin embargo, es habitual que sus rivales sean extranjeros, lo que genera la pregunta, ¿Por qué el "Canelo" casi no tiene rivales mexicanos?

En entrevista con Azteca Deportes, el tapatío reveló sus motivos por los que no le agrada pelear con sus compatriotas, aunque reconoció que en este momento sí hay uno en su radar.

"Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", declaró el pugilista.

La última vez que "Canelo" se midió a un rival mexicano fue en 2017 a Julio César Chávez Jr. Antes de él, estuvo Alfredo Angulo en 2014, y desde que dejó de tener combates en suelo nacional, Alfonso Gómez, es el otro mexicano que Saúl Álvarez tuvo enfrente.

AJ