Por dopaje, inhabilitan e investigan a Víctor Guzmán; Chivas lo regresa a Tuzos

Fue contratado por el Guadalajara como uno de los refuerzos “bomba” para el Torneo Clausura 2020.

Sin embargo, Víctor Guzmán ya no formará parte de las filas del Rebaño Sagrado debido a que cayó en un resultado analítico adverso en un control antidopaje.

Fue el propio conjunto tapatío el que lo dio de baja, por lo que tendrá que regresar a su club de procedencia, el Pachuca.

El jugador se manifestó en redes sociales. Alegó inocencia y señaló que nunca ha tomado ninguna sustancia para mejorar su rendimiento deportivo.

Afirmó que va a “luchar hasta el final” para demostrar su inocencia e informó que solicitará el análisis de la muestra B, con tal de comprobar que se trató de un error.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca le brindaron total apoyo al futbolista de Tonalá, Jalisco, al redactar en un comunicado que verán por el jugador, pero sobre todo por la persona.

“Queremos señalar que en nuestra institución brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán, como atleta y principalmente como persona”, señalaron los Tuzos en el documento.

El tonalteca fue inhabilitado por parte de la Liga MX.

El presidente Enrique Bonilla recalcó que en “tanto no se defina la situación, ni haya resolución, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club y ni siquiera puede presentarse a entrenar”.

Guzmán llegó a Chivas junto a José Juan Macías, José Juan Vázquez, José Madueña, Alexis Peña, Cristian Calderón, Jesús Ricardo Angulo y Uriel Antuna.

Congelado

La verdad salió a la luz. El mediocampista Víctor Guzmán, quien llegó al Guadalajara como el refuerzo “bomba” para este certamen, no formará parte del plantel que luche por trascender en este Clausura 2020, debido a que cayó en un resultado analítico adverso de un control antidopaje cuando todavía jugaba para los Tuzos del Pachuca.

Chivas lo dio de baja, acción que fue notificada mediante un comunicado oficial, en donde señaló también que Guzmán volverá a su club de procedencia, anulando cualquier transacción y transferencia por el jugador con el Club Pachuca.

“Derivado de los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, quien fuera un refuerzo fundamental de cara al Torneo Clausura 2020 y pieza clave para el proyecto deportivo en curso, el jugador dejó de formar parte de nuestro plantel. En razón de lo expuesto, la operación por su compra requiere ser anulada y volverá al Pachuca, su club anterior”, dictó el documento.

El volante dio doping positivo el pasado 10 de agosto de 2019, en un partido entre Gallos y Tuzos de la Fecha 4 del Apertura 2019, y en el que Guzmán jugó los 90 minutos, pero apenas el jueves 9 de enero pasado fue notificado del problema que le aqueja hoy en día.

Guzmán había llegado hace apenas unas semanas al Guadalajara como uno de los ocho refuerzos, junto a José Juan Macías, José Juan Vázquez, José Madueña, Alexis Peña, Cristian Calderón, Jesús Ricardo Angulo y Uriel Antuna, sin embargo, Chivas se desprendió de él, no sin antes deseando que su situación se resuelva lo antes posible.

Por su parte, el propio jugador afectado, Víctor Guzmán, emitió un comunicado en donde expuso su postura al respecto, señalando: “Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”, dijo el “Pocho”.

Sin embargo, Guzmán negó que haya consumido sustancias prohibidas con tal de mejorar su rendimiento deportivo, al señalar: “Quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia”, además de que informó que solicitará el análisis de la muestra B, con tal de comprobar que se trató de un error.

A su regreso a Guadalajara, el jugador comentó: “Estoy pasando por un momento difícil”.

Guzmán informó que solicitará el análisis de la muestra B. IMAGO7/J. Peña

Apoyo del Pachuca

En medio de la tempestad, hay un hombro de apoyo para Víctor Guzmán, pues los Tuzos del Pachuca, su anterior club antes de ser transferido al Guadalajara, expresaron que respaldarán al jugador en todo momento, tanto como persona como futbolista.

“Queremos señalar que en nuestra institución brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán, como atleta y principalmente como persona”.

Guzmán está inhabilitado: Bonilla

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo en entrevista para la cadena de televisión TUDN que Víctor Guzmán ha sido inhabilitado para jugar mientras no se defina su situación.

“La semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA, a través del Comité Nacional Antidopaje y a su vez lo que hicieron fue notificar al jugador y posteriormente a nosotros, luego a los clubes”, dijo Bonilla.

“Tanto no se defina la situación, tanto no haya resolución, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar”, siguió el presidente de la Liga MX.

Bonilla no dio a conocer la sustancia que consumió Guzmán, ya que solamente se le da conocimiento al afectado.

Otros casos sonados en el futbol nacional

El fantasma del dopaje no es nada nuevo en el futbol mexicano, sobre todo para futbolistas aztecas que visten la playera Tricolor. Han existido casos como el de Claudio Suárez, quien en 1997, durante la Copa Confederaciones realizada en Arabia Saudita, dio positivo en un control antidopaje. Claudio acudió a la FIFA para poner en claro las cosas, y gracias al mal manejo en el protocolo de las pruebas, fue que no hubo ningún castigo contra él.

Otros casos como los de Paulo César “Tilón” Chávez y Raúl Rodrigo Lara en 1999 tras la Copa América en Paraguay; Aarón Galindo y Salvador Carmona en la Copa Confederaciones de Alemania 2005. Omar Ortiz en 2010 fue castigado por consumir Oxymetholone y Dromostanolona, que se usan para aumentar masa muscular, y hoy se encuentra preso.

Pero los casos más recientes de presunto dopaje, ocurrieron en 2011, durante la Copa Oro disputada en Estados Unidos. Antonio Naelson “Sinha”, Guillermo Ochoa, Édgar Dueñas, Francisco Javier “Maza” Rodríguez y Christian Bermúdez, dieron positivo por clenbuterol, aunque se demostró que fue por consumo de carne contaminada. Al final quedaron con su imagen limpia, ya que no se comprobó que lo hubieran hecho con la intención de sacar ventaja deportiva.