El Mundial de 2026 sigue generando gran expectativa entre los seguidores del fútbol, quienes se preparan para presenciar uno de los eventos más importantes del deporte a nivel global. No obstante, la venta de boletos para esta justa mundialista ha despertado polémica debido tanto al proceso de adquisición como a los altos precios reportados por los aficionados.

En medio de esta situación, un nuevo comunicado de la FIFA ha llamado especialmente la atención del público mexicano. El organismo rector del fútbol internacional informó que no se permitirá la reventa de boletos en México para la próxima Copa del Mundo, medida que ha causado sorpresa entre los fanáticos.

Cabe recordar que la FIFA dispone de una plataforma oficial de reventa, creada con el propósito de ofrecer un método seguro para transferir o intercambiar entradas entre aficionados que, por algún motivo, no puedan asistir a los partidos. A través de este sistema, los usuarios pueden vender sus boletos de manera controlada y con plena validez.

Sin embargo, el organismo aclaró que en territorio mexicano esta opción no estará disponible, pues la legislación nacional prohíbe la reventa de boletos. En consecuencia, los fanáticos deberán adquirir sus entradas únicamente a través del portal oficial de la FIFA, y cualquier intento de revenderlas fuera del sistema autorizado podría provocar la anulación de los boletos y sanciones para quienes participen en dicha práctica.

De acuerdo con la institución, esta medida tiene como finalidad proteger a los verdaderos aficionados, evitando que las entradas terminen en manos de revendedores que buscan aprovecharse económicamente del entusiasmo por el torneo. La FIFA insiste en que la venta directa y controlada es la única forma de garantizar una experiencia justa y segura para todos los asistentes al Mundial 2026.

BB