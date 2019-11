Piqué deja claro que no pretende salir del Barcelona

El defensa español Gerard Piqué dejó claro que no buscará jugar en otro equipo que no sea el FC Barcelona, ya que es el club donde siempre soñó estar y buscará retirarse en la escuadra azulgrana.

"Mi último equipo será el Barcelona. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta porque si estoy jugando al futbol es básicamente porque he sido culé toda mi vida. Para mí, estar aquí es el sueño más grande de todos, mi único sueño de pequeño era vestir la camiseta del Barcelona", comentó.

Por otra parte, el campeón del mundo en 2010 externó su deseo de seguir siendo pieza importe en la entidad culé, y si en algún punto comenzara a sentirse relegado o que no aporta como ahora, él mismo estaría dispuesto a dar un paso al costado.

"Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta el 2022, pero nunca se sabe", concluyó.

AJ