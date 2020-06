“Pipe” López, feliz de llegar a Juárez

Luchó por mucho tiempo para encontrar un lugar en el máximo circuito del futbol mexicano, Cruz Azul en algún momento se interesó, el Necaxa fue otro equipo y apareció Juárez para llevárselo, lo cual agradece Felipe López, arquero que tuvo una muy buena regularidad en Leones Negros.

“Me siento contento porque pasaban los años y mi nombre se escuchaba, pero al final no pasaba nada. Tristemente por lo que sucedió con el Ascenso (desapareció), se nos da a muchos la oportunidad de salir a muchos, de estar en el máximo circuito. Me siento muy agradecido con Leones Negros, con Alberto Castellanos porque me apoyaron siempre y gracias a Juárez, que han confiado en mí para este nuevo reto”.

La vida le cambió completamente a López, todavía al charlar acepta que no ha podido digerir bien todo lo que se viene, que obviamente estará lleno de mucho trabajo para entrar en el gusto del entrenador, Gabriel Caballero.

“Me llamaron el jueves por la noche para decirme que tenía que estar el domingo, no tuve chance de asimilarlo, de disfrutarlo con la familia. Me siento contento, lo venía buscando, sé que es algo nuevo, complicado porque está Iván Vázquez, es un gran arquero, lo conozco; no sé si Enrique Palos se queda o se va, también es un cancerbero experimentado y a mi corta carrera me toca seguir aprendiendo en el día a día, para cuando se presente la oportunidad, agarrara y no soltarla”.

Estos momentos no lo presionan, por el contrario, trabajará más fuerte, con mucha disciplina porque ya está en el aparecer en la Liga MX, dando entrenamientos excelsos y se apoya en su familia, el recuerdos de todo el sacrificio que ha pasado para llegar hasta donde está.

“Perdí muchas cosas, eventos, viajes con la familia, hay que ser disciplinados pero al final tengo esa oportunidad, estoy haciendo valer los sacrificios que hice y el paso difícil ya lo logré, ahora viene más exigencia, porque debemos mantenernos. No quiero ser de paso, mostrando lo que he venido haciendo, me harán consolidarme en esta división”.

Plaza que aprieta

La afición de Juárez siempre está encima del equipo, apoyando, apretando en momentos que debe hacerlo y son exigentes, para lo cual está preparado, porque quiere responder con creces a la confianza que han depositado en él.

“Conozco a la afición, es entrega al equipo, me tocó venir a jugar en contra. Es una institución seria, desde el momento que existió Juárez en el Ascenso, fue protagonista. Me siento agradecido, es un reto complicado y esperamos hacer bien las cosas, vengo a sumar mi granito de arena. Ya platiqué con Caballero, el pasado sábado me dio la bienvenida. Es un técnico que nos ganó la final en el Ascenso con Cafetaleros, sé lo que quiere y es un técnico recto”.

La seriedad que siempre tuvo Leones Negros en todos los aspectos, es para agradecer, porque jamás hubo ningún problema, todo se habla claro desde el inicio y su estructura, su gente, merecía estar en la Liga MX.

“Todos se portaron extraordinario, para mi merecía estar en la Liga MX pero por aspectos que jamás nos mencionaron, no está. La dirigencia siempre fue seria, una afición que se hacía presente y hoy acaban con el sueño de muchos de mis compañeros de seguir jugando al futbol porque hay varias reglas nuevas de edad, que los deja fuera”.

Entre los retos que se puso “Pipe”, es debutar en la Liga MX, estar peleando la titularidad y como no hay imposibles, terminar como titular. Si no termina jugando, siempre estará apoyando a sus compañeros, porque antes que los logros individuales están los grupales”.

