En el marco del enfrentamiento que sostendrán los Tigres ante el América, actual líder del campeonato, el estratega de los felinos, Miguel "Piojo" Herrera, aseguró que la afición del conjunto regiomontano pesa más que la de los azulcremas, cuando ambos conjuntos juegan en condición de locales.

"Creo que son muy parecidas (las aficiones). La exigencia, la gente, obviamente localmente la gente de Tigres es incomparable, apoyan al equipo en todos los sentidos. Entonces creo que en esa parte, Tigres pesa más como local", externó el estratega en entrevista con Marca Claro.

Sin embargo, el "Piojo" Herrera señaló que esto se debe en gran parte al tamaño del estadio, pues mientras que al Azteca le caben poco más de 87 mil, al Estadio Universitario solo le caben 42 mil.

"No quiere decir que la gente de América no sea buena, es un estadio más grande y es más difícil llenarlo,pero eson una afición que exige títulos y eso te exige más. La exigencia es muy parecida en todos lados".

¿Lo aplaudirán en su regreso al Azteca?

Miguel Herrera confesó que guarda un enorme cariño a la afición americanista tras su exitoso paso por la institución y señaló que será especial para él volver al estadio donde vivió momentos tan importantes durante su paso por el banquillo azulcrema.

"Yo creo que sí va a ser especial porque después de convertirme en el técnico más exitoso de la institución pues obviamente va a ser especial".

Sobre cómo lo van a recibir, Herrera trató de no darle importancia e indicó que no sabe si lo recibirán con aplausos o no, pero reiteró el cariño y agradecimiento que le tiene a la afición americanista.

"Yo siempre estaré agradecidísimo con la afición de América. Me hicieron crecer muchísimo. Como ellos quieran recibirme, el cariño y agradecimiento siempre lo tendré en mi corazón porque no puedo olvidarlo".

América y Tigres se medirán el próximo sábado 23 de octubre en la cancha del Estadio Azteca en duelo de la Jornada 15 del Apertura 2021 y será la primera vez que el "Piojo" visite el Azteca desde que saliera de las Águilas en diciembre de 2020.

JL