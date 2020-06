Pilotos de Fórmula 1 protestan en contra del racismo

Tras la muerte del George Floyd a manos de la policía de Minnesota, varios pilotos de la Fórmula 1, encabezados por Lewis Hamilton alzaron la voz en contra del racismo en el mundo, que ha afectado a millones de personas.

Después de que el hexacampeón del mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, fuese el primero en arremeter contra la Fórmula 1, por ser un deporte "lleno de blancos" y no pronunciarse en contra del racismo, varios pilotos del Gran Circo condenaron los crímenes raciales.

"Veo que algunos se mantienen en silencio, algunos de ustedes son las estrellas más grandes, pero permanecen en silencio en medio de la injusticia. Soy una de las pocas personas de color allí, pero estoy solo. Hubiera pensado que, a estas alturas, verías por qué sucede esto y dirías algo, pero no puedes estar de nuestro lado. Sólo sé quién eres y te veo", publicó Hamilton en sus redes sociales.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris y George Russell se sumaron a los reclamos de Hamilton y llamaron a sus seguidores a unirse ante esta causa, que afecta a la humanidad.

Carlos Sainz Jr. condenó los actos raciales acontecidos en los Estados Unidos y cualquier forma de injusticia. Sin embargo, destacó que la Fórmula 1 es un ejemplo de diversidad con empleados y personal de todas las nacionalidades, razas y etnias.

"A pesar de nuestro entorno, somos un deporte global con empleados y trabajadores de todo el mundo, de orígenes, religiones, razas y condiciones diferentes. Trabajamos juntos con gran armonía para entretener a todo el mundo y mandar un mensaje de deportividad y unidad. Condeno todo tipo de racismo y de injusticia. La diversidad nos empuja hacia delante", compartió el madrileño.

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc, confesó que no utilizaba su perfil para emitir opiniones; sin embargo, tras ver algunos vídeos, decidió respaldar el mensaje de Hamilton e incitó a sus seguidores a participara activamente en campañas antirracistas y concientizar a otros sectores de la población.

"Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la atrocidad de algunos vídeos que he visto en Internet. El racismo hay que solucionarlo con acciones, no con silencio. Por favor, participa de forma activa, comprométete y anima a otros para concienciar. Es nuestra responsabilidad hablar contra la injusticia. No os quedéis en silencio", escribió el piloto de Ferrari.

George Russell, de Williams, siguió la misma línea de Leclerc y admitió que le cuesta ver y entender los diferentes vídeos y noticias que circulan en torno al racismo en los Estados Unidos y en el mundo.

"Me cuesta entender lo que veo en las noticias y en las redes sociales justo ahora y sinceramente no encuentro las palabras para expresar cómo me hace sentir, pero al final no importa lo incómodo que sea hablar porque con el silencio no se consigue nada. Es hora de que todos nos levantemos juntos y saquemos al racismo de nuestras sociedades por el bien de todos", señaló Russell.

Finalmente, Ricciardo y Norris concordaron que se trata de un problema muy tóxico para la sociedad y pidieron unidad a todas las personas para acabar con el racismo en el mundo.

Además, llamaron a sus seguidores a sumarse las campañas orquestadas por las diferentes organizaciones en contra de la violencia racial.

