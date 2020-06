Se unen a las protestas

La indignación que ha generado la muerte de George Floyd ha permeado también al mundo del deporte, pues varias figuras se han pronunciado y sumado a la causa en la que se pide un alto al racismo.

Una de ellas la tenista Serena Williams, quien a través de un mensaje en Instagram invitó a reflexionar a aquellos que no empatizan con un asunto que ha aquejado a la sociedad en general.

“Por una vez no lo hagas; no pretendas que no hay un problema en Estados Unidos, no aceptes que nos arrebaten vidas inocentes, no pongas más excusas, no pienses que esto no te afecta, ni des la espalda para permanecer en silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio, todos seamos parte del cambio”.

Otra de las leyendas que se sumó a esta causa es Michael Jordan, quien afirmó estar “profundamente entristecido, realmente dolorido y totalmente enojado” por la situación y que las minorías “ya han sufrido suficiente” por la opresión sistemática.

“Debemos escucharnos, mostrar compasión y empatía y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar con las expresiones pacíficas contra la injusticia”, continuó.

Por otro lado, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) emitió un comunicado firmado por su director Demaurice Smith, en el que señala que esta situación debe tomarse como algo personal.

“Es imposible no tomarlo de manera personal. Debemos asumirlo de manera personal. Tenemos el lujo de trabajar en un gran negocio, pero ese negocio sucede en nuestros vecindarios, involucra a nuestras familias y depende del apoyo de nuestros conciudadanos”.

JL