Piden criterios igualitarios y mejores condiciones para la Liga MX Femenil

No sólo la Conapred, sino también el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), exigen que la Liga MX Femenil tenga los mismos derechos que tiene la Liga varonil, en la cual los mexicoamericanos cuentan como mexicanos y tienen cabida también para contratar extranjeros.

EL INFORMADOR publicó ayer diversos casos de discriminación que viven las futbolistas mexicoamericanas en México, quienes a pesar de tener todos los derechos como mexicanas, no se les permite jugar futbol profesional en el país pese a tener actividad en Mundiales con la Selección Nacional.

Si el polémico Artículo 8 de la Liga MX Femenil, en el cual se aclara que sólo tienen derecho a jugar las nacidas en México se aplicara de igual manera en los varones, futbolistas como Isaac Brizuela, de Chivas, o Jonathan González, de Monterrey, no podrían jugar en México.

Entre las razones para estas negativas que dan las máximas instancias del futbol mexicano, señalan en una de ellas que la Liga MX Femenil se crea para apoyar al talento nacional y surtir Selecciones Nacionales, pero a muchas de las seleccionadas no se les permite jugar en el país, orillándolas a ir a otros países a probar suerte, como Estados Unidos, España y Corea del Sur.

Esta discriminación se une a las quejas de desigualdad, en las cuales se exhibe las diferencias salariales que perciben hombres y mujeres.

El argumento de los equipos y de la Liga es que el dinero que se genera en uno y otro circuito es muy dispar, pese a que algunos de los equipos comparten publicidad, y en otros casos, como el de Chivas Femenil, tuvieron sus propios patrocinadores, situación que no se vio reflejada en los salarios de las jugadoras.

Discriminación y desigualdad

La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem) en Jalisco, Guadalupe Ramos, señaló que en la Liga MX Femenil no sólo existe la discriminación hacia las mexicoamericanas, ya que también se han detectado casos de desigualdad, comparando lo que ocurre con el mismo reglamento de competencia de la Liga MX varonil, así como el sueldo que perciben los jugadores.

“La Federación debe generar condiciones de igualdad, no solamente en términos de participación, también de lo que se les paga por participar, ahí existe un problema tremendo en lo que gana un hombre y una mujer. Esta cuestión de que las mujeres nacidas fuera de México no jueguen tiene condiciones de discriminación, ya que de acuerdo a la leyes no debe existir exclusión por género, nacionalidad u origen étnico”.