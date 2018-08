Liga discriminatoria

Tienen todos los derechos como ciudadanas mexicanas, menos el de jugar futbol profesional en tierras aztecas.



A más de un año de su creación, la Liga MX Femenil, la competencia de deporte profesional en México que más mujeres incluye en sus filas, ha ido acaparando reflectores, sin embargo, existen resquicios en su reglamento de competencia que han ocasionado que diversos personajes y organizaciones levanten la voz.



Uno de los detalles que mayor revuelo ha causado es el hecho de que en esta competencia no se admiten futbolistas mexicoamericanas, situación considerada como discriminatoria.



Pese a que las leyes consideran como mexicano a quien ha nacido en el extranjero, pero es hijo de padres mexicanos, para la Liga Femenil esto no vale, ya que las futbolistas mexicoamericanas no tienen lugar en esta competición, algo que sólo pasa en el futbol femenil violando con el Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización… (Son mexicanos) Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”, entre otras formas de ser legalmente mexicana.



De acuerdo al Artículo 8 del Reglamento Oficial de Competencia de la Liga MX Femenil “una jugadora es elegible para participar en los partidos que integran los Torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, siempre que se encuentre debidamente registrada por su Club en la Liga MX Femenil conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento. Sólo Jugadoras nacidas en México podrán participar en los Torneos de la Liga MX Femenil”, situación que deja fuera del juego a decenas de jóvenes nacidas en el vecino país del Norte.

Simplemente no entiendo cómo podemos representar al país con orgullo y honor, pero no podemos jugar en su Liga.

AFECTADAS

Emily Alvarado

Nacida en El Paso, Texas, la joven guardameta de la Selección Sub-20 fue una de las futbolistas más destacadas de México en la pasada Copa Mundial Sub-20 de Francia. Actualmente forma parte del equipo de la Universidad Cristiana de Texas (TCU).

María Guadalupe Sanchez

Nacida de Idaho, la mediocampista de 22 años ha destacado como una de las juveniles con mayor proyección. A sus 18 años formó parte del conjunto tricolor en Canadá 2015, además de haber jugado la Copa del Mundo Sub-20 de Alemania. Es referente en la Universidad de Santa Clara.

Renae Cuéllar

Oriunda de Bellflower, California, la delantera ya ha vestido los colores de México en instancias mayores, ya que jugó la Copa del Mundo Femenil de Canadá 2015, además de haber cumplido con procesos en Selecciones menores. Cuéllar juega para el Hwacheon KSPO de la WK League de Corea del Sur.

Olivia Jiménez

(Ex seleccionada nacional)

Olivia Jiménez, quien nació en Arizona, pero radicada en Tijuana, tampoco pudo competir en el certamen femenil (con América) por el simple hecho de haber nacido en territorio estadounidense.

La otrora seleccionada nacional señaló para el canal Jugo TV también en agosto pasado que ya tenía un contrato firmado con el Club América, sin embargo, esto se vino abajo cuando cambiaron las reglas. “Me llena de coraje e impotencia, se me hizo algo muy feo. Siendo parte de la Selección mexicana creo que esto no debería de existir. Yo entrené en México, estaba ilusionada y al final de cuentas no se pudo hacer nada”.



Jazmín Aguas

(Ex seleccionada nacional)

En declaraciones realizadas a la cadena ESPN en agosto pasado, Jazmín Aguas señaló que era una injusticia total el hecho de no poder jugar en México (con Chivas), pese a ser considerada en diversas ocasiones para jugar en la Selección Nacional. “Creo que esta regla es injusta y, tristemente, me discrimina a mí y a otras jugadoras con nacionalidad dual. Me parece triste que se nos excluyera del torneo. Simplemente no entiendo cómo podemos representar al país con orgullo y honor, pero no podemos jugar en su Liga. Toda la idea tras la formación de esta Liga era apoyar al futbol femenino y a su Selección Nacional”.

“Ningún reglamento por encima de la Constitución”: Conapred