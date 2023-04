Peso Pluma revela por qué no debutó en el futbol profesional

Peso Pluma ha estado en muchas de las conversaciones de redes sociales recientemente y no es para menos. El cantante de corridos tumbados se ha vuelto parte de la charla cotidiana entre los cibernautas y no sólo por el estilo musical que interpreta, sino por una serie de revelaciones que ha hecho sobre el futbol, su otra pasión.

Quien en la vida real lleva por nombre Hassan Emilio Kabande Laija, Peso Pluma ha cosechado el éxito internacional en las plataformas digitales, pero también ganó muchos seguidores tras revelar que estuvo a punto de dejar la música por llevar a cabo su otro sueño, que es el de jugar futbol profesional.

En una entrevista para el podcast Disfruta el Viaje con Jesús Angulo, Peso Pluma dio a conocer que antes de dedicarse a la música fue jugador de las fuerzas básicas de Chivas, pero tras varios años se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en los escenarios y no en el terreno de juego.

"Mi sueño siempre fue ser futbolista, jugué en las básicas de Chivas, ahí en Verde Valle. Llegué a jugar con José Juan Macías (JJ), pregúntale, güey", dijo.

El cantante dijo que se desempeñaba como volante derecho, pues "Era rápido, correlón".

Pero también confesó la razón por la que no llegó al nivel profesional en el futbol mexicano. Peso Pluma dijo que todo se debió a que decidió darle prioridad a su carrera como cantante, pero que también fue porque era indisciplinado.

Anteriormente, el intérprete bromeó diciendo que dejó el futbol porque "Me chin… la rodilla".

Y completó, "No, la neta mi pasión, lo que me gustaba hacer era la música, yo no sabía si iba a terminar de cantante, músico, mánager, productor, pero yo sabía que iba a terminar de algo de la música".

