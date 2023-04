El cantante mexicano Peso Pluma ha ganado popularidad con sus corridos tumbados, aunque estuvo antes de la música el intérprete intentó en el futbol, en las fuerzas básicas de Chivas.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de Peso Pluma, contó recientemente su pasado como futbolista rojiblanco.

"Mi sueño siempre fue ser futbolista, jugué en las básicas de Chivas, ahí en Verde Valle, yo llegué a jugar con José Juan Macías, pregúntale", contó Peso Pluma al jugador de León, Jesús Angulo en su podcast 'Disfruta el Viaje'.

De hecho, Angulo fue jugador de Chivas hace unos torneos y cuestionó al cantante de 23 años sobre su desempeño en la cancha. "Jugaba de volante por derecha, era rápido, correlón", agregó.

Jesús Angulo le preguntó sobre qué pasó para no continuar con su carrera como futbolista y Peso Pluma fue sincero, no cumplió con la disciplina. "Me valía v… no iba a los entrenamientos y tú sabes cómo es eso", dijo el cantante.

Peso Pluma se alejó del futbol cuando cursaba el bachillerato, de esta manera se acercó a la música, donde se ha convertido en una estrella en este 2023.

Macías confirmó que Peso Pluma era su compañero

Peso Pluma en entrevista con el "Canelo" Angulo en el podcast del futbolista contó que estuvo cerca de ser jugador de Chivas, pero la falta de disciplina truncó su sueño.

En la charla aseguró que jugó con JJ Macías y fue el propio futbolista del Rebaño quien confirmó dicha declaración.

"Se llama Hassan, ¿verdad? Me acuerdo perfecto, me acuerdo hasta de su mamá, claro que jugó en inferiores conmigo, era buenísimo, te lo juro que era buenísimo", dijo Macías a Angulo en su podcast.

