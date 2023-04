Subiendo como la espuma, así se encuentra en estos momentos el cantante tapatío Peso Pluma, quien para el gusto de unos y el disgusto de otros se sigue posicionando entre los más escuchados en Spotify.

Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como el “doble P” se encuentra dentro de la plataforma de música en streaming en el Top 50 global, siendo el primer y único mexicano en conseguirlo con sus corridos tumbados, situación que estaría llevando su nombre en la playera del Barcelona.

¿Peso Pluma con el Barcelona?

Así es, aunque no lo creas, debido a la gran popularidad que ha conseguido Peso Pluma y su canción “Ella baila sola”, su nombre estaría apareciendo en la jersey del Barcelona, esto se debe a la colaboración que hay entre Spotify y el conjunto blaugrana, ya que la plataforma musical es patrocinador oficial del equipo español, por lo que, aunque no es oficial, se especula que ya hay un acuerdo entre ambos para que el nombre del cantante oriundo de Zapopan, Jalisco, aparezca en la jersey culé en forma de homenaje.

Cabe recordar que no sería la primera vez que el club Barcelona lleve el nombre de un artista en su jersey, ya que tiempo atrás, en el 2022, el canadiense Drak apareció bajo su marca de ropa ‘OVO’ (October’s Very Own), un búho en el pecho e la playera luego de alcanzar los 50 millones de reproducciones en Spotify.

En el 2023, la española Rosalía contó con un símbolo: Motomami, por su tercer álbum de estudio de la intérprete. En ese mismo año también se dijo que aparecería el nombre de Shakira, incluso, se filtraron unas supuestas playeras ya con el logo de la colombiana; tiempo después se supo que era falso.

