Peleas de box hoy sábado 27 de abril: horarios y dónde ver la cartelera

Golden Boy Promotions ha preparado una función esta noche en el Save Mart Center de Fresno, California, que lo mismo mostrará peleas entre excampeones, regresos esperados y enfrentamientos en la categoría femenil.

El californiano de ascendencia mexicana José Ramírez, que fue campeón superligero por la CMB y la WBO, enfrentará en uno de los combates estelares al cubano Rances Barthelemy, excampeón en la misma categoría por la IBF.

El ganador de este encuentro sin duda tendrá un nuevo impulso en su carrera, por lo que se espera que ambos púgiles entreguen todo lo que guardan sus puños.

En la pelea coestelar, el invicto de Vergil Ortiz Jr. —también estadounidense de ascendencia mexicana— estará en peligro cuando se enfrente a Thomas Dulorme, que volverá al encordado de 2022 y en una división desacostumbrada, pues esta pelea está pactada en el peso medio, cuando su rango había estado en el welter.

Antes será el turno del chihuahuense Óscar "La Migraña" Duarte y el californiano José "Jojo" Díaz, en combate a 10 rounds en peso superligero.

No podía faltar la pelea de campeonato, y ésta será en la rama femenil, entre la texana con raíces mexicanas Marlen Esparza, y la argentina Gabriela Alaniz.

Esparza expondrá sus títulos de peso mosca del CMB, la OMB y la AMB.

La cartelera será transmitida por la plataforma DAZN a partir de las 21:00 horas.

La función se completa con Raúl Curiel vs. Jorge Marrón Jr. en peso welter; Jennah Creason vs. TBA en la misma división pero en la categoría femenil, y Brian Lua vs. TBA en peso ligero.