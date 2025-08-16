Peleas de box hoy sábado 16 de agosto: horarios y dónde ver la cartelera completa

La afición del boxeo esperaba para este día la revancha entre Gervonta Davis y Lamont Roach Jr., quienes en marzo pasado protagonizaron un controversial empate por decisión mayoritaria. Sin embargo, los problemas legales del "Tank" e incluso los rumores de retiro han pospuesto el combate por tiempo indefinido. Por ello, la atención se traslada a Arabia Saudita, donde Nick Ball expondrá su título peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Sam Goodman.

Será una pelea entre invictos que ayer se vieron las caras en la ceremonia de pesaje, la cual ambos superaron sin problemas: el británico marcó 126 libras (57.15 kg) y el australiano, 125.1 libras (56.74 kg).

Ball carga con la presión de mantener el único campeonato mundial que actualmente posee el Reino Unido, y la ilusión de acercarse a una posible pelea contra Naoya Inoue.

La función comenzará a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), y se espera que el combate estelar inicie a las 14:00 horas. Será transmitida por DAZN.

Cartelera completa en la ANB Arena de Riad

Moses Itauma vs. Dillian Whyte; pelea en peso pesado

Nick Ball vs. Sam Goodman; pelea en peso pluma, por el título de la AMB

Ray Ford vs. Abraham Nova; pelea en peso superpluma

Filip Hrgović vs. David Adeleye; pelea en peso pesado

Hayato Tsutsumi vs. Qais Ashfaq; pelea en peso superpluma

Box en televisión abierta

Box Azteca, de Canal 7, transmitirá esta noche la pelea entre el mexicano Argi Cortés y el colombiano Bairon Rodríguez.

En esta ocasión también se esperaba otra pelea, pues Cortés debía participar en las eliminatorias de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sin embargo, inconformidades del equipo de Andrew Moloney la frustraron.

No obstante, la victoria es un requisito para que Cortés se mantenga entre los primeros del escalafón y sea considerado para una pelea de campeonato contra Wilibaldo García, el también mexicano que actualmente ostenta el título de la división y espera rival.

La transmisión de esta función comenzará a las 19:00 horas en ESPN y Disney+, por suparte, TV Azteca televisará la pelea de Argi Cortés a partir de las 23:00 horas por Canal 7.