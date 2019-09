Pedro Bilbao, motivado por su debut en la Nuevo Progreso

Estar presente en la Monumental Plaza de Toros Nuevo Progreso impone, crea una expectación importante para quienes no han acudido jamás a ver una corrida de toros, o ser parte de ella. Eso le sucede al joven novillero de Aguascalientes, Pedro Bilbao, quien dijo sentir muchos nervios por su presentación en la Perla Tapatía mañana, en la segunda gran novillada de la temporada 2019.

“Me siento comprometido, con nervio y mucho miedo, que eso es muy normal, es lo que sentimos nosotros los toreros y yo creo que el miedo sirve para saber que estás realmente comprometido. Tengo familiares aquí en Guadalajara, pero no conozco la plaza. Yo creo que hasta ese día (domingo) lo haré, pero por lo que me cuentan, es de las más perfectas, la he visto en videos y así se siente”, dijo el aspirante a matador de toros.

El novillero de 23 años tiene un solo objetivo: “Ser el triunfador de la tarde y poder ser el triunfador de toda la temporada”, y para eso debe demostrar su calidad y temple en el ruedo del coso tapatío, en donde actuará al lado de otras tres grandes promesas del toreo, como lo son José Alberto Ortega, de Apizaco, México, y su paisano José Miguel Arellano, también de Aguascalientes.

“Yo creo que es un cartel interesante, porque he toreado en Aguascalientes con Ortega y en un pueblo con José Miguel, ellos andan bien, pero ya dentro del ruedo, pues hay que tener rivalidad”.

En la novillada, programada para mañana a las 17:00 horas, se lidiarán seis ejemplares de la ganadería de Las Golondrinas.

“No conozco el ganado, pero hay que enfrentarlos. Al principio da miedo, como a todos, se te sale el corazón, pero cuando un novillo embiste, puedo disfrutar, la verdad, siento que no tengo cuerpo y que mis sentimientos están fluyendo”, finalizó Pedro Bilbao.