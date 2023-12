Paunovic se hizo el "harakiri"

Para Sergio Lugo, lateral derecho del Guadalajara en los ochentas, Pauno cometió errores en la alineación que limitó la potencia del equipo. Sobre el futuro entrenador, afirma que lo mejor sería poner los ojos en algún técnico mexicano.

—Sus decisiones al final no fueron las más acertadas —dijo Lugo Barrón—, sobre todo después del partido contra Pumas, en donde castigas a Alexis Vega y dejas a Guzmán fuera del equipo, no lo alineas siendo un jugador que hizo 8-10 goles el torneo pasado y que no lo utilizas, pues estás quitándole la fuerza al equipo. Cuando tienes a Alexis castigado y a “Pocho” en la banca, pues el equipo pierde calidad, y luego mete a chavitos en lugar de a ellos, me parece que se hizo el “harakiri”; tomaron muy malas decisiones, se pagó, Chivas llegó hasta donde tenía que llegar, le ganaron a los peores equipos de la Liga y perdieron con los mejores, con los primeros cinco lugares y eso les permitió llegar lejos, pero Chivas estaba muy lejos de poder aspirar al título.

¿Fernando Gago para director técnico?

—Es lo mismo que Pauno, Gago tiene nombre de jugador y no tanto de técnico. Es una incógnita para cualquiera, sería lo mismo que Pauno. Entonces yo creo que hay más técnicos mexicanos con mucha capacidad. Chivas necesita un técnico que conozca la idiosincrasia que representa Chivas para 40 millones de aficionados y me parece que eso lo tiene que conocer el que llegue. Y si el técnico que llega no conoce, tienes un plantel con una calidad regular, pues es muy difícil que le potencialices a sus jugadores.

Un nuevo plantel

—Me parece que Chivas tiene que rediseñar su plantel, tiene que traer dos o tres jugadores de primer nivel, un central, un centro delantero, portero; me parece que necesitan un nueve consolidado, un central de categoría porque el “Pollo” suele cometer errores muy comunes.