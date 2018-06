Pase cardiaco; México va contra Brasil

Ningún equipo en la historia moderna de los Mundiales se había quedado fuera de Octavos de Final tras haber hecho seis puntos en fase de grupos, y ayer no fue la excepción, pero nadie se imaginó que se iba a necesitar una ayudita de Corea del Sur, que derrotó a los alemanes, en un inesperado resultado.

La calculadora estaba encendida, las cuentas hechas y hasta los más positivos veían en una derrota de México el fin de su participación mundialista, pero no fue así. El Tri cayó ridículamente 3-0 ante Suecia en Ekaterimburgo, mas la campanada del Mundial que dieron los coreanos al vencer a Alemania 2-0 ayudó a los tricolores a pasar como segundo lugar del Grupo F, y puso en su futuro a Brasil, con quiense verán las caras el 2 de julio en la Arena Samara, partido de matar o morir en busca del sueño de Cuartos de Final.

La angustia se apoderó de los mexicanos todo el partido, ya que fue hasta el agregado que las buenas noticias empezaron a llegar a la Arena Ekaterimburgo, con las anotaciones surcoreanas que desataron la algarabía mexicana, la cual opacó las caras largas que habían provocado los tantos de Ludwig Augustinsson al 50’ y Andreas Granqvist al 62’, sin mencionar lo que parecía la estocada final de nuestro propio jugador, Edson Álvarez, quien al 74’ metió gol en propia puerta.

Cantos como “Coreanos, hermanos, ya son mexicanos” retumbaron en el estadio, el cual vio cómo regresaba la sonrisa a los más de 30 mil paisanos asistentes, quienes al igual que Carlos Osorio no daban crédito a la humillante derrota que parece confirmar que su México no funciona en juegos decisivos.

El embajador surcoreano, Sang-il Kim, se sumó a los festejos de los mexicanos en CDMX. SUN/C. Mejía

El Tri arrancó mal, levantó sospechas desde un inicio y las confirmó al pasar de los minutos. No se hilaban tres pases y los suecos le habían tomado la medida, haciéndolos jugar a su ritmo y llegando a placer. No se arrancó en desventaja porque la calidad individual de los europeos no daba para vulnerar la central mexicana y a un Guillermo Ochoa que ha sido figura durante la justa.

Las estadísticas no mienten y los últimos 30 minutos de cada juego de México son de puro sufrimiento, y esta vez se vio reflejado ni más ni menos que en tres tantos, los cuales evidenciaron a la última línea mexicana, que había sido su mejor carta de presentación en Rusia.

Ayer, los Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano no brillaron, pero la esperanza tricolor del quinto partido sigue en sus hombros, ahora, ante Brasil.