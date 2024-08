Como una auténtica superestrella, porque en eso se convirtió con su histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el boxeador mexicano Marco Verde fue recibido en su regreso a nuestro país.

De manera más que merecida, el pugilista tuvo una cálida y colorida bienvenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El atleta tricolor hizo vibrar y, al mismo tiempo, paralizar a toda una nación con su inolvidable actuación sobre el cuadrilátero.

Marcó se colgó una de las tres medallas de plata que consiguió la delegación mexicana en la edición XXXIII de la justa olímpica.

Por tal motivo, un grupo de aficionados lo esperaba, con unas impresionantes ganas, las mismas que el pugilista sinaloense demostró en tierras parisinas.

"Marco, Marco, Marco", gritaban sus seguidores que buscaban tomarse una fotografía y recibir un autógrafo de la nueva cara del deporte mexicano.

Desde señores de la tercera edad, hasta niños y niñas con guantes de boxeo, querían un recuerdo del mazatleco. La inspiración que Marco Verde genera no conoce de edades.

Sobre su recibimiento, el medallista olímpico no ocultó su genuina alegría al ver a las personas esperándole y, por supuesto, a sus familiares porque "ellos son los que siempre están ahí apoyando".

"El recibimiento y ver a toda este gente que me está esperando me genera mucha satisfacción la verdad. [Quiero] agradecer a todos los que me acompañaron en las peleas", externó con una enorme sonrisa en el rostro.

En su regreso triunfal a México, compartió su satisfacción por la presea que consiguió en La Ciudad de la Luz, ya que se luchó al máximo para conquistar el oro, pero "a veces las cosas no se dan".

"Me esforcé por dar lo mejor, me morí arriba del ring. Hice lo que tenía que hacer, di todo de mí en cada pelea y tuve esta bendición de poder lograr esta medalla", declaró al ver el metal colgado en su cuello.

Marco Verde, la nueva sensación de un deporte que ha brindado a bastantes alegrías a nuestro país, tiene claro que este es apenas el comienzo de una exitosa trayectoria porque tiene "fe en que la disciplina y dedicación" le permitirán seguir poniendo en lo más alto el nombre México. Una nueva estrella ha nacido.

SV