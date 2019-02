Pareja está listo para el Clásico

Después de la tormenta... llega el Clásico.

Tuvieron que pasar 160 días para que el defensa central del Atlas, Nicolás Pareja, disputara de nueva cuenta un partido de futbol.

Entró de cambio al minuto 73 en el duelo entre Morelia y Atlas de la Jornada 5 de la Liga MX, tomando el lugar de Hernán Darío Burbano.

Llegar al futbol mexicano y lesionarse a los dos días de haber sido presentado le trajo una frustración importante, pero gracias a su familia es como pudo superar la tristeza de no poder jugar al futbol.

Fue adquirido por Atlas proveniente del Sevilla de España y fue presentado oficialmente el 28 de agosto del 2018 por el presidente deportivo Rafael Márquez.

Dos días después se anunció que el argentino estaría fuera de la canchas por tiempo indefinido debido a una lesión de rodilla, que terminó por separarlo de los terrenos de juego durante casi cinco meses, pero hoy está listo para encarar el Clásico Tapatío, el juego de fase regular más importante para los rojinegros.

''Es que es difícil de explicar, la gente no sabe por lo que pasa uno en los meses que uno no puede estar, en los meses que uno piensa que ya va a estar y de nueva cuenta no se puede recuperar; es una frustración muy grande, da igual la carrera que hayas hecho, da igual en los equipos en los que hayas estado, da igual el dinero que hayas ganado y da igual los trofeos o títulos, uno quiere estar dentro de la cancha y comprometerse en donde está''.

''Se sufre mucho estando fuera, yo la pasé realmente complicado, pero quiero agradecer a mi familia, a mi mujer y a mis hijas que siempre estuvieron ahí, la verdad es que fueron meses muy complicados, pero más allá del futbol, sino en la vida privada, va mermando mucho el estado en el que estaba, pero gracias a Dios pude volver'', platicó Nicolás Pareja.

Saltó a la banca por primera vez desde que milita en el futbol mexicano con Atlas en el partido en donde los Zorros cayeron en casa ante Pumas, en ese duelo de Copa MX, el argentino Nicolás Pareja no tuvo minutos, pero estuvo cerca de debutar por fin.

En donde vio sus primeros minutos como futbolista rojinegro fue ante Monarcas Morelia en la Liga MX, disputando los últimos 17 del duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2019.

De regreso en la Copa MX, Pareja estuvo los 90 minutos en el triunfo de Atlas sobre Leones Negros de la UdeG por 4-2 en el Estadio Jalisco, siendo un hombre importante en aquel encuentro, teniendo el liderazgo que el equipo necesita.

''A medida que voy jugando voy agarrando más ritmo, estoy conociendo más a mis compañeros, porque una cosa es conocerlos todo este tiempo entrenando, que es diferente a los partidos, entonces estamos aceitando los movimientos, tratamos de ordenarnos un poquito más y de a poco vamos mejorando, esperemos que con los partidos vayamos creciendo'', comentó el zaguero.

Las respuestas de Pareja

-¿Qué hacer para que Atlas siga en los primeros puestos?

-Seguir con la humildad que nos caracteriza, seguir luchando partido a partido, dejarlo todo en cada minuto como lo demuestra el equipo, y tener humildad para corregir los aspectos que no estamos haciendo bien, trabajar durante la semana y seguir creciendo.

-¿Qué has aprendido del futbol mexicano?

-Ahora que he estado en el banquillo he ido conociendo un poco más de lo que es el futbol mexicano y tratando de adaptarme. Es muy diferente de lo que yo estaba acostumbrado a vivir, el futbol de Europa es muy diferente, no es fácil el futbol mexicano, es muy físico, en el que se trabaja bien. Hay mucha calidad, pero es muy diferente a Europa. Estoy trabajando para adaptarme pronto a eso.

-¿Es obligatorio ganar el Clásico Tapatío?

-Nosotros queremos ganar cada partido que nos toca, sea Copa, sea Liga, sea amistoso. Nuestra obligación, para la gente que nos acompaña, para los que están atrás de nosotros día a día, es salir a ganar cada partido. Entonces inmediatamente no podemos pensar más allá de cada partido.

Central ideal

La directiva del Atlas tiene como dupla ideal de defensas centrales al peruano Anderson Santamaría y al argentino Nicolás Pareja, así fue planeado el Clausura 2019. Sin embargo el ex jugador del Sevilla tardó en aparecer y por ende, Guillermo Hoyos tuvo que echar mano de otros defensores centrales. Jorge Segura y Omar González han sido utilizados en ese sector mientras Pareja está a 100%, siendo el estadounidense el que ha ganado terreno a los demás, ante el gusto que tiene el entrenador por él.