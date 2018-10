Óscar Valdez quiere construir su propio legado

La carrera de Óscar Valdez ha crecido a pasos agigantados y ha puesto sus bases en el aprendizaje constante, pues en sólo seis años dentro del profesionalismo, el púgil mexicano ha probado las mieles de ser campeón del mundo y actualmente ostenta un récord intachable de 24 triunfos, de los cuales 19 han llegado por la vía del nocaut.

Con 27 años de edad y en pleno ascenso en su carrera, Valdez ha tomado una de las decisiones más importantes y complicadas de su estadía en el mundo de los encordados: dejar al entrenador que lo llevó a ser campeón del mundo (Manuel Robles) para llevar a su esquina a otra gran personalidad del boxeo mexicano: Eddy Reynoso, el entrenador de Saúl Álvarez.

Este cambio en la esquina de Valdez ha sido aplaudido por unos y criticado por otros, pues un sector del boxeo mexicano asegura que esta decisión de Óscar va más en búsqueda de reflectores que de crecimiento boxístico. Ante estas críticas, Valdez responde sin tapujos.



- ¿Cómo has afrontado las críticas de quienes afirman que te has unido al equipo de “Canelo” como acto publicitario?

- Yo vengo con Eddy Reynoso no por imagen ni fama, vengo porque sé que es un gran entrenador. Esos comentarios me dolieron porque no lo veo así, yo vengo para mejorar y durar en el mundo del boxeo. Yo no vengo para unirme al equipo de “Canelo”, yo soy equipo Valdez y sólo vengo a mejorar. Se admira lo de “Canelo”, pero yo vengo por mi cuenta, para aprender lo que ellos ya saben. No vengo a estar entre cámaras o farándula.



- ¿Qué es lo que viste en Eddy para tomar esta decisión?

- Todos sabemos que él trabaja muy bien la defensa y tiene experiencia en el mundo del boxeo. Tomamos la decisión correcta. Siempre trato de que me peguen lo menos posible, pero a veces no basta con eso, necesito un entrenador que me exija más en el gimnasio, que me trabaje la técnica. En este poco tiempo con Eddy he aprendido mucho en cuanto al contragolpe y la defensa. No cambiaré mi estilo agresivo, pero sí trataré de sacarme más golpes, en eso me puede ayudar bastante Eddy.

- ¿Qué tan difícil fue dejar a un entrenador que te hizo campeón del mundo como Manuel Robles?

- No fue algo fácil, teníamos una muy buena relación, pero creo que la decisión se tomó como equipo. Hubo varias peleas en donde se me criticó porque no tenía mucho aprendizaje. Al principio no estaba de acuerdo, pero ellos son los expertos y hay que hacer caso. Tomamos la decisión de cambiar de entrenador, hubo varias opciones, pero en ninguna estuve de acuerdo, hasta que llegó el indicado, que fue Eddy Reynoso.

- Hablas de las críticas por tus últimas peleas y el castigo que recibiste en ellas, ¿te refieres a la que sostuviste contra Scott Quigg?

- Se me criticó mucho porque tomamos esa pelea sabiendo que el rival estaba con sobrepeso. Era un riesgo que debía tomar, tenía tres meses entrenando y no quería tirarlos a la basura. Tomé el riesgo, sabía que le iba a ganar porque estaba preparado, pero hubo consecuencias como la fractura de la quijada. Si no hubiera hecho esa pelea creo que todavía no tuviera el crédito de mucha gente. Se me reconoció mucho, era necesario, pero no lo volvería a hacer.



-Hace poco lanzaste el reto a Leo Santa Cruz y Abner Mares, ¿has tenido respuesta de alguno?

-Sé que Leo está disponible por su parte, no hay miedo, pero lo que impide la pelea son las promotoras. Por alguna u otra cosa no se hacen esas peleas que la gente quisiera ver. A mí me encantaría pelear con Gary Russel, Santa Cruz, Josh Warrington o Carl Frampton, que ahora estos dos últimos van a tener una pelea y a mí me dejan fuera. Creo que lo que necesito es una pelea con alguien de mucho nombre.

Una sociedad fácil de llevar

Esta nueva sociedad entre Óscar Valdez y Eddy Reynoso ha dejado complacidas a ambas partes, pues así como el pugilista dijo sentirse pleno con su nueva esquina, el reconocido entrenador tampoco ha escatimado en elogios para su nuevo pupilo.

Óscar Valdez y Eddy Reynoso Jr. se han entendido bien desde que trabajan juntos. @oscarvaldez5

Luego de sus primeras semanas de campamento en Guadalajara, Reynoso ha destacado lo fácil que es trabajar con un boxeador como Valdez, quien a sus 27 años ya ostenta el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Tomamos con mucho gusto el poner nuestro granito de arena con él, es un boxeador que yo conozco desde niño, no personalmente, pero lo he seguido. Es un chavo muy disciplinado, alguien que tiene mucha entrega y es fácil trabajar con él. Hemos notado los defectos que ha tenido en sus peleas pasadas, las hemos analizado y vamos a trabajar sobre ello”.

Consciente de que Valdez es uno de los mejores pugilistas del mundo en su división, Eddy Reynoso se dijo seguro de que con él podrán escribir otra historia de éxito paralela a la que han escrito con Saúl “Canelo” Álvarez.

“Cada boxeador tiene que caminar para hacer sus propios logros. En este caso él tiene una carrera envidiable, es joven y campeón mundial, es uno de los mejores boxeadores que hay ahorita en su peso. Trabajaremos fuerte. Creo que con una buena preparación se pueden tener buenas victorias contra los mejores de su peso”, finalizó el entrenador.

Óscar Valdez a detalle

Bien ubicado en los pesos pluma

Actualmente, en el ranking de los peso pluma, Valdez ocupa el puesto número dos de México (sólo por debajo de Leo Santa Cruz) y el cuarto a nivel mundial.

Radiografía