Oribe Peralta confirma su futuro con Chivas

Oribe Peralta no saltaba al campo con Chivas desde la fecha 1 ante el Puebla y apenas fue el fin de semana pasado ante Xolos en la jornada 15 que nuevamente vio acción.

Después de esto, el atacante salió a conferencia de prensa a hablar con los medios de comunicación, donde confirmó que él espera cumplir con su contrato el cual está vigente hasta diciembre.

"Mi plan siempre ha sido terminar mi contrato, el buscar jugar lo más posible, me siento bien para competir, después de eso tendré que analizar todo lo que venga", dijo Oribe.

�� En #Chivas ya le ofrecieron a Oribe una oportunidad de trabajo después de retirarse, en sus planes está terminar su contrato actual y jugar lo más posible.

Por otro lado, Peralta confesó que en la institución rojiblanca ya le ofrecieron seguir a futuro una vez que él decida retirarse de las canchas.

"Chivas en un momento ya me ofreció el tener después de que me retire una oportunidad de trabajo en el área que me decida, estoy muy agradecido con eso, pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando de esto porque se acaba (el futbol) y puede ser en cualquier momento. Aún puedo dar mucho dentro de la cancha", agregó.

Oribe Peralta también comentó que hasta el momento se siente en deuda con el equipo, ya que no ha tenido la participación que él quiere.

