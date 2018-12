Orbelín Pineda va a Cruz Azul para ser campeón

Traía mucha prisa Orbelín Pineda, como todos sus compañeros de Chivas y directivos, quienes a su arribo a la perla Tapatía, al salir del aeropuerto lo hicieron rápido y buscando el auto para partir a casa. Antes de retirarse, el ''Mago'' aseguró que llegará a Cruz Azul para triunfar.

El volante precisó que Cruz Azul es un reto importante en su carrera, no hay otra opción más que salir campeón y a eso va, a aportar su granito de arena para terminar con la sequía de campeonatos.

''Lo que se pueda hacer con Cruz Azul, sí, a mí siempre me gusta ganar, y siempre me he enseñado a ganar títulos, voy a ganar (título con Cruz Azul)''.

Pineda no quiso hablar mucho ante los medios de comunicación, esto a petición de su nuevo club. Dice estar tranquilo, agradecido con la afición rojiblanca y se llevará el cariño que siempre le dieron.

''Me pidieron que no hablara nada, que lo haga hasta que me presenten. Estoy agradecido ya lo hice en mis redes sociales. Ahora a disfrutar lo que viene''.

