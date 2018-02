"Nunca me sentí como local": Benjamín Gil

Luego de haber terminado su participación en la Serie del Caribe de Jalisco 2018 con marca de una victoria y tres derrotas, el manager del representativo de México, Benjamín Gil, fue conciso al admitir que nunca sintió el apoyo de la afición, misma que abucheó al equipo durante algunos episodios del encuentro final ante Venezuela.

El manejador de los Tomateros de Culiacán se dijo apenado por lo sucedido con una buena parte de los fanáticos que estuvieron presentes en los juegos de México, aunque mencionó que no se le hizo justo que no apoyaran a una novena que representa al beisbol nacional.

"Se haría fácil criticar a gente tal y como se me critica a mí, eso se lo dejo a cada quien, lo único que podría decir es que se vale que me lo hagan a mí. Cuando volteaba y veía las tribunas y todos los jerseys de México, si me hubieran puesto audífonos, sí me hubiera sentido como local, me da gusto que viniera tanta gente, pero sinceramente se escuchan muchas cosas, local no me sentía, qué gacho, es nuestra tierra y estamos defendiendo los colores de nuestro país y nuestro beisbol. Yo me equivoqué alguna vez, lo admito, sé que nunca me lo van a perdonar".

Pese a ser sido blanco de abucheos e insultos durante la mayoría de los encuentros del equipo nacional, Gil aseguró que Jalisco es una plaza en la que el beisbol ha comenzado a ganar adeptos que la hacen una de las plazas representativos para este deporte en México.