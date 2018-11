Nunca he pedido salir del Toluca: Alexis Vega

El delantero de Toluca Alexis Vega negó haber pedido salir de la institución escarlata ante el interés que Chivas y otros equipos tendrían en contratarlo.

"Jamás he pedido salir de esta gran institución y les repito que estoy muy enfocado con Toluca, queremos calificar y después pelear un título. No tengo lo cabeza en otro lado más que en Toluca y por supuesto que me siento contento al saber que varios clubes están interesados en mí, jamás les cerraría las puertas pero

ese tema no está en mis manos", escribió el delantero en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Vega, de 20 años, ha anotado cinco goles en 16 fechas del Apertura 2018, despertando el interés del Guadalajara, que es dirigido por José Saturnino Cardozo, ex entrenador de los Diablos.

El delantero matizó también sus declaraciones de ayer jueves, en las que afirmó que si jugara en "un equipo como Cruz Azul, Chivas o América" ya habría sido llamado hace tiempo a la Selección mexicana.

"Nunca dije que Toluca me frenaba para una posible convocatoria, lo que dije fue lo mismo que vengo diciendo algunas entrevistas atrás, que para mí Toluca no lo catalogan como un equipo grande cuando en títulos es el tercero más grande de México, que si jugara en un equipo como los mencionados creo que habría más posibilidades, pero no llevo prisa por llegar a Selección".

RR