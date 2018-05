Novato del Año, la meta para Villanueva

Cuando Christian Villanueva comenzaba a sobresalir con los Padres de San Diego, Adrián González le mandó una pelota autografiada. Para el tercera base fue sólo un gesto de buena suerte, aunque podría ser una metáfora para la nueva generación mexicana en Grandes Ligas.

El tapatío juega este fin de semana en el regreso de la MLB al país, frente a los Dodgers de Los Ángeles, como la imagen tricolor en el Estadio Monterrey.

Villanueva fue nombrado el Mejor Novato de Abril, con 25 imparables, 20 carreras impulsadas y nueve jonrones a lo largo del mes.

El pelotero de los “frailes” no escondió su emoción de disputar una serie ante su gente y confirmó que tendrá más de 100 invitados, entre familiares y amigos, este fin de semana.

“Todo el equipo viene muy motivado. Yo estoy contento de venir en calidad de Grandes Ligas, representando a mi país”, dijo antes del duelo de anoche que abrió la serie frente a la novena angelina.

Con apenas 37 juegos en la MLB, Villanueva es considerado como uno de los mejores prospectos y lo apuntan a un candidato para el Mejor Novato del Año de la Liga Nacional, a poco más de cinco meses de que termine la temporada regular.

“Es una meta personal, es algo que quiero conseguir. Sería un sueño hecho realidad”, expresó el jalisciense en torno a esa posibilidad.

“He pasado por varias cosas, como lesiones, fue una gran motivación de partirme la pierna, porque pensé que no iba a regresar, pero me di cuenta que gracias al trabajo y la consistencia es lo que me ha traído aquí a Grandes Ligas”, manifestó.

El 3 de abril, durante su segundo juego de inicio en esta temporada, bateó tres cuadrangulares ante Colorado.

“Siempre trato de hacer esto un día a la vez, no puedo ponerme cosas en la cabeza, tengo los pies en la tierra y disfruto mi juego, voy pitcheo a pitcheo, turno a turno y trato de hacerlo simple, no quiero engrandecerme porque sé lo duro que fue llegar a Grandes Ligas y ahora voy a trabajar más duro para mantenerme”, recalcó.

Anoche, Villanueva se fue de 4-0, ponchándose en una ocasión.