Novak Djokovic ve para sí mismo un futuro plagado de éxitos

El serbio Novak Djokovic, quien hoy batió el récord de Roger Federar al acumular 311 semanas al frente de la clasificación de la ATP, dijo que se siente “muy motivado” para continuar con los éxitos y compartirlos con quienes le prestan apoyo.

“Estoy muy motivado para seguir adelante. No sé hasta dónde me llevará eso y qué éxitos lograré, no puedo prever el futuro, pero puedo crear las mejores condiciones para que el futuro sea exitoso y trabajo en ello”, dijo Djokovic a la agencia serbia Tanjug.

“Confío en que tengo todos los hilos en mis manos”, subrayó.

La primera raqueta del mundo aseguró que sigue tan enamorado del tenis como cuando conoció por primera vez este deporte en su infancia, y que disfruta cada momento.

Además, es para él “una escuela de la vida”, que le enseña sus ventajas y sus desventajas.

“Me entusiasma pisar una nueva senda, ver qué trae el futuro. Creo que los éxitos proseguirán, que llegarán nuevos trofeos grandes. Y si sin embargo no pasa nada, estaré muy orgulloso por todo lo que he hecho hasta ahora”, señaló.

Djokovic, de 33 años, que ostentó el galardón de número uno por primera vez en 2011, celebra desde hoy su semana 311 al frente de la ATP sin nada que le impida mejorar esa marca, pues aventaja a Rafael Nadal y a Daniil Medvedev en más de dos mil puntos.

