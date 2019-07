No pensamos en cifras, pensamos en campeonatos: Amaury Vergara

El presidente del Guadalajara Amaury Vergara, aseguró durante la presentación de Antonio Briseño como refuerzo para el Apertura 2019, que en el club no asusta el tema del descenso porque se están preparando para superar ese tema e ir más alto en la Liga MX.

"Nosotros no pensamos en cifras, pensamos en campeonatos. Siempre hay que aspirar al máximo en el campeonato. Por supuesto que pensamos también que Chivas debe estar en cierto número de posiciones, en ciertas posiciones. A eso estamos apuntando".

Respecto a posibles contrataciones, el presidente fue directo al señalar que por el momento todo está cerrado, pero no cierra la puerta, ya que todavía le queda tiempo al cierre de registros.

���� "Del poco tiempo que @pollobv lleva con nosotros hemos encontrado a un jugador con mucho compromiso en la institución, con un corazón grande, mucho profesionalismo y experiencia importante en Europa", @Amauryvz. pic.twitter.com/9HElmz1YOy — CHIVAS (@Chivas) 9 de julio de 2019

"Hasta que no se dé el día límite, seguiremos buscando a los mexicanos más talentosos, pero además de talentosos que tengan mentalidad chiva, que vengan a aportar a nuestra institución y no descartamos. Por el momento estamos en la presentación de este refuerzo y estamos muy contentos. Reitero que por el momento no hay ninguna negociación con otro jugador que se esté pensando".

Respecto a la salida de Miguel Ponce, mencionó que no hay nada oficial al respecto, en su momento en caso de cerrarse algo se dará a conocer por los conductos adecuados.

LS