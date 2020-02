No hay nada que celebrar: Miguel Herrera

El técnico de las águilas, Miguel Herrera, afirmó que no tienen nada qué festejar, luego de avanzar a los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf.

“No tenemos nada que festejar, los muchachos se abrazaron porque fue un partido sufrido, pero nos vimos superiores en los dos partidos. No hay pretextos ni quejas, tenemos que seguir salvando eliminatorias para ganar este torneo”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

América eliminó en penaltis 5-3 al Comunicaciones de Guatemala, luego de empatar a uno en el tiempo regular, situación que el "Piojo" lamentó por la falta de contundencia de su equipo.

“Desafortunadamente no pudimos ser contundentes, llegamos por todos lados y no la metimos, pero el equipo ahí está, manteniéndose. Estuvimos encima todo el partido y ellos se encontraron con un penal, pero no tuvieron más”, detalló el estratega mexicano.

Herrera subrayó, además de la falta de puntería, las lesiones como la sufrida por el uruguayo Federico Viñas, quien tuvo que salir al medio tiempo.

“Tenemos un equipo con una actitud impresionante y con la mala suerte de lesiones como la de Viñas, lo tuve que sacar al medio tiempo, Cáceres también está golpeado, pero no importa, los que entran están respondiendo”, comentó.

El timonel americanista insistió en que esta eliminatoria la tuvieron que resolver desde el juego de ida en Guatemala que también empataron a uno.

Además, Herrera se fue molesto porque dijo que este torneo no sirve de nada a los equipos mexicanos.

“Desde el partido en Guatemala debíamos resolver la eliminatoria, este torneo nos sirve por el Mundial de Clubes, pero en el trayecto no nos sirve de nada, todo es en contra, si metes cinco porque sólo metiste cinco, si pierdes es un fracaso, pero no”.

Según el entrenador, las autoridades de Concacaf no le dan valor a su torneo.

“Este torneo no tiene ni siquiera el valor que merece, ahí están los torneos europeos con una infraestructura que siempre crece y en nuestra área no, seguimos sin esa infraestructura que nos haga crecer”, concluyó.

JL