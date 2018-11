No dobló los guantes

El torneo del Atlas ha sido un desastre y en la portería se vivieron momentos difíciles al arranque del campeonato.

José Hernández falló en momentos cruciales y las dudas aparecieron en torno al canterano. Sin embargo, recibió la confianza y pudo enderezar el rumbo.

-¿Cómo te levantaste de los errores cometidos?

-Mis compañeros me ayudaron, la confianza que me ha dado el equipo y el cuerpo técnico que estaba antes y que está ahorita, ha sido muy importante para mí el apoyo de esas personas. El inicio de torneo fue muy difícil para mí, iba empezando, sabemos que uno se va a equivocar a veces, hay que tomarlo con madurez y asimilarlo, levantar la cabeza porque esto sigue, hay un partido la siguiente semana y no puedes quedarte lamentando por lo que pasó.

-¿Existe presión por ser el titular tan joven?

-Presión hay aquí y en cualquier lado, sea el rival que sea y sea el equipo en el que juegues y más en un arco como este, en donde han pasado grandes figuras del futbol mexicano, es una responsabilidad todavía mayor que asumo con mucha alegría y compromiso para seguir demostrando que esa escuela sigue dando frutos.

-¿Soñaste con tener este puesto tan pronto?

-Uno a lo mejor lo sueña, pero ya estando aquí hay que trabajar y prepararse para cuando llegue la oportunidad aprovecharla, tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible como titular

-¿Qué tan intensa es la competencia en Atlas?

-Hablaron desde el principio con nosotros, sabía que llegaría Édgar Hernández, sabíamos que iba a llegar a competir, era un nuevo torneo, todos empezábamos desde cero y ahí teníamos que competir en la cancha para demostrar quien merecía jugar, llegó a competir y a sumar en muchos aspectos.

-¿Qué tanto te ha servido la presencia de Édgar Hernández?

-Yo desde antes de conocerlo había escuchado muchos comentarios de la gente del futbol y es muy grato conocer a una persona como él, tanto el ser humano como lo profesional, los años que tiene activo y que tiene su capacidad y el físico al máximo, es algo de admirar y de copiar.

-¿Cómo fue tu inicio en Atlas?

-Yo llegué en 2008 a Atlas, acabo de cumplir 10 años en el club, crucé todas las categorías, desde la Novena que es la más chica, hasta la Sub-17, Segunda, Sub-20 y ya tengo tres años en Primera División, en la cual todos los días aprendo algo nuevo, aprendo de todas las personas que me rodean y nunca termino de conocer muchas cosas en este medio.

-¿Por qué no hay oportunidades para porteros jóvenes en México?

-Esta es una posición que cuesta darle oportunidades a los jóvenes, yo tuve la fortuna de contar con un cuerpo técnico y el respaldo de la directiva que me brindó esa oportunidad, pero a lo mejor no en todos los lugares es igual, así que hay que pelar y hay que luchar para que cuando se presente, podamos aprovecharla

- ¿Quién es tu ídolo?

- Tengo varios, uno es en el futbol internacional y es Iker Casillas, siempre lo va a ser, y en el futbol local están Jorge Campos, Chuy Corona y Oswaldo Sánchez, pero sobre todo porque salieron algunos de aquí de Atlas.