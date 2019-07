No conoce la historia de un equipo grande: Salcido sobre Cardozo

Carlos Salcido, ahora defensa de Veracruz, habló sobre su salida de Chivas y sobre su relación con José Saturnino Cardozo, quien entonces dirigía el equipo

"Es gente que no conoce la historia de un equipo grande, entonces ya está. No tengo ningún rencor de nada", dijo Salcido a ESPN acerca de Cardozo.

El defensa admite que la decisión del paraguayo fue legítima porque "él era el entrenador en turno y él arma su equipo".

Salcido no oculta que dejar Chivas fue difícil, aunque afirma que su relación con la directiva rojiblanca todavía es buena.

"No tengo ningún problema. Chivas es mi casa, puedo ir, tengo un hijo jugando ahí".

"Claro que me dolió, pero créeme que salí muy bien. Hasta el último momento que tuve la oportunidad de hablar tanto como Mariano como con Higuera, que fue en el Mundial de Clubes, el último día, me despedí muy bien de ellos. Sigo hablando con ellos; les agradecí bastante".

Salcido narró las condiciones en que se dieron sus últimos años en Chivas y la forma en que le fue ofrecido su último contrato.

"Yo iba a salir desde los 35 años, cuando me empezaron a dar un contrato de seis meses y seis meses. Y yo le juré a mis hijos y a mi señora que Chivas me iba a dar un año de contrato. Cuando tomé la decisión de hacerme a un lado y lloré con Matías (Almeyda) en el medio campo, le agradecí a Jorge (Vergara) y con el último que me faltaba despedirme era con Paco (de Anda) y él me dijo '¿Cómo te vas a ir así, tienes que ir a terminar al Mundial de Clubes? y me da un año'".

A pesar de su amor por Chivas, Salcido responde que tiraría sin dudar un penalti con Veracruz aun si eso significara el descenso de Chivas, aunque, dice, "Soy malito para los penales, he fallado mucho".

