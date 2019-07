No le importa a Boy si hay campaña en su contra

Los resultados en la pretemporada fueron malos con Chivas, lo admite Tomás Boy, pero le extraña que la crítica para su equipo y su persona, sean severas cuando hay otros equipos que lograron resultados pésimos, como las Águilas del América y nadie ha dicho nada al respecto.

“Hubo equipos que también perdieron cuatro partidos seguidos, ustedes saben, viste de amarillo. Perdieron cuatro de pretemporada y ante los mismos adversarios que yo. No vi ese mismo tipo de crítica pero cada quien, porque la simpatía también cuenta”.

.@RaulGudino1 ¿en condiciones de ser titular ante @TigresOficial? Mira lo que el arquero de @chivas comparte al respecto: pic.twitter.com/FjgfEQULJr — DEPORTES (@informador_DEP) July 24, 2019

El “Jefe” mencionó que las críticas para él siempre están, cree que puede haber algo que no le gusta a la gente de su personalidad, pero no le preocupa, porque al final los números son los que respaldarán su trabajo y dirán su fue buena o no su extensión contractual en el redil.

“La verdad así ha sido mi carrera. Me vale gorro si hay campaña o no. Apenas llevo 40 días trabajando y no es tan sencillo cambiar las cosas, pero ahí vamos; no hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis. Se llega a una crisis cuando ya tocaste el techo y este equipo no ha llegado a ese techo, como para hablar de una crisis, pero cada quien puede hablar y lo respeto”.

Boy advierte que todo cambio requiere de tiempo: “vivimos en una época en la que en todos los ámbitos de la vida todo lo queremos rápido y está bien, lo entiendo y no tengo ningún problema, pero los jugadores aceptaron este reto”.

El pastor se dijo contento con el nivel mostrado por los suyos ante el Atlético de Madrid en la International Champions Cup, porque saben que se están jugando todos un puesto en la plantilla titular y para el domingo ante Tigres, por el análisis que realizó, “tengo un problema bueno, elegir a los 11”.

RR