Niemann asume el liderato en Virgina

El torneo A Military Tribute at The Greenbrier puso en marcha una nueva temporada en el PGA Tour. El campo de The Old White TPC se ha mostrado en muy buenas condiciones permitiendo a los golfistas iniciar el ciclo de la mejor manera posible. Desafortunadamente, el clima no favoreció ayer en la tercera ronda, ya que una tormenta eléctrica obligó a la suspensión de la actividad por alrededor de una hora; sin embargo, únicamente los últimos grupos se vieron afectados.

A pesar de la interrupción, los golfistas lograron regresar al campo una vez pasada la tormenta para finalizar la jornada. Tras el tercer día de juego, el chileno Joaquín Niemann se encuentra como único líder. Con una sólida ronda de dos abajo de par, 68 golpes, apenas registró su primer tropiezo de la semana, Niemann saltó al liderato en solitario con un total de -15, tomando una ventaja de dos golpes sobre los estadounidenses Richy Werenski, Nate Lashley y Robby Shelton, en busca de lo que sería la primera victoria de su carrera.

Lamentablemente, el único mexicano en ver acción durante la primera semana de competencia, Carlos Ortiz, no contó con su mejor versión en el campo, lo cual lo dejó fuera durante el fin de semana al no librar el corte el viernes pasado. El tapatío verá acción las próximas semanas, en donde contará con la oportunidad de iniciar de la mejor manera la temporada y continuar con el buen juego mostrado en el ciclo anterior.