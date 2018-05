Néstor Araujo, con el visto bueno

Y ahora, ¿quién podrá defenderlos?

No se trata de un personaje de televisión, tampoco de un súper héroe, pero lo cierto es que Chivas está en la búsqueda de un defensa que venga a suplir la ausencia de Oswaldo Alanís, que deja al equipo para irse al Getafe y según los expertos consultados por EL INFORMADOR, zagueros que fueron campeones con el Guadalajara en su época, coinciden en un nombre para ocupar este puesto: Néstor Araujo.

El jugador de Santos Laguna y de la Selección mexicana de futbol, es un elemento, según las palabras de las leyendas tapatías, con liderazgo, profesionalismo, aptitudes para ir al frente y que además tiene el perfil ideal para jugar en el Rebaño Sagrado, por ser tapatío y haber sido aficionado del equipo cuando niño.

Sergio Lugo Barrón, campeón en la temporada 1986-1987, defensor emblemático, fuerte y contundente, fue tajante al decir que le gustaría ver a Héctor Moreno de rojiblanco, pero en un plano realistas, Néstor Araujo es la mejor opción, por la cercanía que tiene en el futbol mexicano.

“(Araujo) está atravesando el mejor momento de su carrera futbolística, es un excelente marcador, excelente juego aéreo, es determinado, se hace respetar y se le da la opción de que en pelota parada puede hacer daño al frente”, dijo.

Camilo Romero, campeón en el Verano 1997, coincidió en que Néstor es la mejor opción para Chivas, esto por el carácter y el liderazgo que tiene en el terreno de juego, además de la personalidad que muestra y la fuerza a la hora de encarar las jugadas, siendo un jugador limpio, pero nunca mal intencionado.

“Para mí, ahorita el mejor central en México es Néstor Araujo, desgraciadamente la lesión que sufrió en Selección le puede afectar, pero es un jugador que ha crecido mucho, que tiene personalidad, que es un líder en los partidos, que tiene carácter y para mí sería una opción muy clara para Guadalajara”, apuntó el del barrio de Talpita.

A lo largo de su carrera, Néstor Araujo ha visto solamente cinco tarjetas rojas en el futbol mexicano, desde que debutó en Cruz Azul en 2010, en donde militó en torneos Sub-20 y Copa MX, así como Liga, hasta su paso por Santos Laguna.

ASÍ OPINAN

• “Yo creo que se necesita reforzar mucho, ya vimos lo que pasó la temporada pasada que no hubo. Se deben de buscar defensas”.

Fernando Quirarte, ex jugador de Chivas

• “A mí me gustaría que llegara alguien, por las bajas que pudiera tener Chivas, de nivel de Selección. Chivas no está para apostar a futuro”.

Joel Sánchez, ex jugador de Chivas

• “Lo que debe hacer Chivas es reforzarse. Nunca va a sobrar un central, esto por la salida de Alanís. Le vendría bien al equipo”.

Camilo Romero, ex jugador de Chivas

DE POR VIDA

El defensa en su carrera

Juegos jugados: 223

Goles: 6

Tarjetas amarillas: 53

Tarjetas rojas: 5

EL TRI

El tapatío en la Selección

Juegos jugados: 25

Goles: 3

CLAUSURA '18

Araujo en el último torneo

Juegos jugados: 12

Goles: 0

Tarjetas amarillas: 2

Tarjetas rojas: 0