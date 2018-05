Pizarro no está ni en la lista de 35

De plano Rodolfo Pizarro no es del agrado del señor Osorio, pero eso sí, dice que lo tiene considerado para el Mundial de Qatar 2022. El lunes pasado, el director técnico de la Selección Mexicana hizo pública una lista de 28 jugadores que iniciarán concentración en el CAR previo al Mundial de Rusia 2018 para que antes del 4 de junio se publique el listado de 23 elementos que acudirán a la justa veraniega. En esta lista de 28 no apareció, de manera polémica para muchos, el jugador del Guadalajara, pero lo peor, es que el colombiano entregó a la FIFA la lista de 35, en donde ni siquiera ahí aparece.



Otro elemento que causó polémica por no aparecer en la lista de convocados, ni en la de 35, ni en la de 28 y mucho menos estará en la de 23, es la de José Juan "Gallito" Vázquez, y es que Osorio completó la lista con nombres como los de Rodolfo Cota, Alan Pulido y Jair Pereira de Chivas, Jorge "Burrito" Hernández de Pachuca, Omar Govea del Royal Excel de Bélgica, Jonathan González de Rayados y Elías Hernández de León.



Esto quiere decir que Chivas estuvo muy cerca de tener representación oficial en Rusia 2018, sin embargo estos jugadores (Cota, Pulido y Pereira), se quedarán fuera de la lista de 23 y verán la Copa del Mundo desde la comodidad de su casa.



A Pizarro no le bastó con llevar a Chivas al título de la Concacaf Liga de Campeones, ni tampoco ayudarlos a conseguir hace un año el doblete en 2017 o ser el mejor jugador, para muchos, de la Liga MX; a Vázquez le fue insuficiente ser el único jugador de Santos Laguna en sumar todos y cada uno de los minutos del Clausura 2018, tampoco el hecho de que es un jugador que se desempeña como volante de contención con gran rendimiento, la estatura le impidió acudir a Rusia 2018, cuando hace cuatro años, en Brasil 2014, sí lo hizo y fue de los mejores en el equipo de Miguel Herrera.



Por lo pronto, Pizarro sigue de vacaciones con la incertidumbre de lo que va a pasar con su futuro, no sabe si seguirá en Chivas (a pesar de que Francisco Gabriel de Anda dijo que sí), o si irá a Rayados del Monterrey o Europa; por su parte José Juan Vázquez participa con Santos en la Final del futbol mexicano.

LS