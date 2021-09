Nene malcriado

Un nene cuando no deja de quejarse por caprichos, o por querer apapachos o un trato especial de sus mayores, en algún momento llega a fastidiar a sus papás o a sus tutores.

Algo parecido ocurre en el entorno del Club Guadalajara, pero con uno de sus futbolistas más citados por la afición rojiblanca, al notar su ausencia en la titularidad cada fin de semana: Fernando Beltrán.

El joven mediocampista de las Chivas ha colmado ya la paciencia al alto mando directivo del Rebaño, no sólo por su actitud en los entrenamientos, sino también en los pocos partidos en los que participa.

Otro factor de malestar es la relación de su promotor hacia la institución, quien presiona para que le den un mejor trato a su representado, sobre todo el cuerpo técnico.

Víctor Manuel Vucetich ha cargado con las críticas por el pobre funcionamiento del equipo en la Liga, pero también se le señala como el máximo culpable de borrar al jugador de sus planes como titular en el equipo y de la falta de juego que acusa.

La imagen de Beltrán ha sido victimizada por los seguidores en las redes sociales, quienes ignoran lo que realmente sucede al interior o el panorama completo de su caso.

Beltrán lleva sólo un partido como titular y fue en la goleada en contra del León en casa. Los otros tres partidos en los que ha visto acción han sido de cambio y apenas suma 157 minutos en el semestre.

“Hace como que escucha y no escucha. Pone cara de ‘¿ahora sí me pones?’ cuando lo van a meter. No muestra hambre en los entrenamientos cuando está con los suplentes. No se conecta”, explicó una fuente cercana a El Informador.

La gota que derramó el vaso de Vucetich y de la directiva fue en el amistoso jugado en Dallas ante el América hace 10 días, en donde le dieron la oportunidad de ser titular con la esperanza de que se motivara.

Al final del juego la directiva y el cuerpo técnico coincidieron en que no hay cambio en su compromiso con el equipo y lo mejor era no insistir.

Con contrato vigente hasta 2024, Beltrán pidió salir en el verano argumentando tener tres ofertas, por su deseo de jugar y por no comulgar con lo que Vucetich pedía de él.

Amaury Vergara y Ricardo Peláez lo convencieron de quedarse, motivándole a comprometerse para ganarse un lugar en la confianza del entrenador.

Se quedó, pero su apatía al escuchar las indicaciones, la indiferencia cuando está en la banca en los partidos, o su tibieza al entrar cuando le ha tocado, para los directivos han sido mensajes de que su aporte no es positivo.

Ojo que el de Beltrán no es el único caso. Hay otros que también están bajo la lupa.

Una cosa es segura. Si hoy terminara el torneo Apertura 2021, el ex seleccionado Sub-23 tendría etiqueta de transferible, o la directiva buscaría negociarlo y no necesariamente a donde él quiera irse.

