Necaxa no especulará ante Chivas

Optimista. Siempre es así Marcelo Michel Leaño, quien aseguró que su Necaxa no será víctima de Chivas y tampoco servirá de trampolín para que los tapatíos dejen atrás la racha de no ganar en casa desde octubre del año pasado.

“Este equipo tiene alma, identidad muy grande y en base a eso estamos construyendo una historia. Hoy estamos en zona de liguilla, así que venimos por tres puntos a Guadalajara".

“Este equipo tiene alma, identidad muy grande y en base a eso estamos construyendo una historia. Hoy estamos en zona de liguilla, así que venimos por tres puntos a Guadalajara. Queremos comenzar a mostrar que con el alma que tiene el equipo, también da para ganar”.

Tiene buenos recuerdos de Chivas, equipo que considera no refleja en puntos la calidad futbolística que ha mostrado y espera que antes ellos, continúa de la misma forma, sin ganar en casa. Clave será no prestarles el balón y que los cerebros del equipo como Eduardo López, Orbelín Pineda entre otros, estén siempre lejos del esférico.

“Es un equipo muy interesante, lleno de movilidad, de juventud con elementos rápidos, con individualidades al servicio del equipo que lo dirige muy bien Cardozo. La manera de nulificarlos es teniendo nosotros la pelota. Es especial regresar a a Guadalajara, pero ahora me debo a Necaxa y vamos a ganar”.

Carlos Peña podría iniciar su primer encuentro en la Liga MX con Necaxa, este martes ante el “Rebaño”, porque si lo contrató es para que haga diferencia y aporte al equipo.

“Vamos a ver si está para iniciar, todavía no lo he decido o si está para medio tiempo. Yo se lo dejé muy claro, qué acá no basta con hacer tiros a la portería, tiene que meterlos a la portería, tiene la capacidad para hacerlo. Hoy es contra Chivas, después contra el que sea. Si queremos hacer cosas importantes así debemos pensar”.

JM